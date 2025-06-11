Temu перестає працювати у США через нові мита Трампа

Китайська платформа Temu переорієнтовується на європейський ринок через митну політику президента США Дональда Трампа, що впливає на маркетплейси у Сполучених Штатах.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на CNBC.

За дорученням Дональда Трампа США 2 квітня 2025 року запровадили 10% мито на весь імпорт і підвищили тарифи для 57 країн, зокрема Китаю. Вже 9 квітня адміністрація Білого дому оголосила про різке підвищення мит на китайські товари — до 125%. Для країн, які проігнорували попередні дії Вашингтона, введення нових тарифів відтермінували на 90 днів.

Цей крок завдав серйозного удару по китайському експорту, спричинивши спад виробництва на підприємствах і масові неоплачувані відпустки на тлі різкого зниження попиту на товари — від одягу до електроніки.

Згодом Трамп дещо пом’якшив позицію, запровадивши 90-денну паузу для частини мит і тимчасово підвищивши тарифи на китайський імпорт до 145%. 22 квітня він заявив про намір знизити мита, підкресливши, що ставка у 145% буде зменшена, але "не до нуля".

CNBC зазначає, що в травні 2025 року споживчі витрати на Temu у США скоротилися на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Витрати на інший китайський маркетплейс — Shein — за той самий час зменшилися на 13%. У компаніях пояснили це тим, що частина американських покупців почала частіше віддавати перевагу універмагам та локальним магазинам.

Бар'єри з боку Євросоюзу

На тлі посилення тиску в США Temu почав активніше розвивати свою присутність у Європі та Великій Британії. Однак там компанія відразу зіткнулася з місцевими регуляторними обмеженнями та бар’єрами.

Впродовж останніх тижнів у Європейському Союзі подали скарги як на Temu, так і на Shein, звинувативши їх у недобросовісних бізнес-практиках. Паралельно європейські регулятори готують запровадження фіксованого збору в розмірі двох євро на дрібні пакунки, які раніше доставлялися без мита — зокрема ті, що надходять від вказаних маркетплейсів.

На думку експертів, нові обмеження можуть фактично підірвати позиції онлайн-платформ, повторивши ефект американських заходів, де через підвищення мит і скасування пільг ринок суттєво просів. Навіть попри ризики, Temu та Shein не згортають активність і навпаки — збільшують витрати на рекламу в Європі, роблячи ставку на британський і французький ринки.

Нагадаємо, хто такий Колін Хуан, який заснував Temu та заробив $40 мільярдів на e-commerce платформах.