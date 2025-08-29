Кінець de minimis: мита Трампа на дешеві посилки з усього світу в США вступили в силу

29 серпня завершилася дія звільнення від сплати мита в США для посилок вартістю менше $800, відоме як правило de minimis. Це призведе до збільшення витрат та порушення моделей ланцюгів поставок для компаній електронної комерції, малого бізнесу, що використовує онлайн-майданчики, та споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Сьогодні після опівночі митне та прикордонне управління США (CBP) почало стягувати звичайні ставки мита з усіх імпортованих посилок з усього світу, незалежно від їх вартості, країни походження чи способу транспортування. CBP запропонувало фіксовану ставку мита у розмірі від 80 до 200 доларів США за посилку, що відправляється з іноземних поштових агентств.

Президент США наприкінці липня наказав припинити безмитний імпорт посилок з усього світу. Так зване правило de minimis, яке діяло з 1938 року, раніше надавало безмитного статусу імпортним товарам з низькою вартістю. Дональд Трамп обґрунтував відміну, серед іншого, тим, що в таких безмитних посилках до Сполучених Штатів у великих кількостях ввозилися небезпечні наркотики.

"Скасування президентом Трампом небезпечної лазівки de minimis врятує тисячі американських життів, обмеживши потік наркотиків та інших небезпечних заборонених предметів, а також додасть до нашої скарбниці до 10 мільярдів доларів щорічних тарифних надходжень", – заявив торговий радник Білого дому Пітер Наварро.

"Тепер це постійне правило", – сказав посадовець, додавши, що будь-які спроби відновити винятки для країн-торговельних партнерів "були безрезультатними".

Національна коаліція текстильних організацій назвала цей крок "історичною перемогою" для американського виробництва, оскільки вона закрила лазівку, яка дозволяла іноземним фірмам уникати тарифів та імпортувати дешевий одяг, іноді виготовлений із застосуванням примусової праці.

Аналітики роздрібної торгівлі стверджують, що припинення дії de minimis, ймовірно, призведе до підвищення цін на більшість товарів, що продаються через компанії електронної комерції, які раніше уникали сплати мита завдяки звільненню від оподаткування.

Додамо, Європа тимчасово призупиняє відправлення посилок до США, натомість “Укрпошта” продовжить доставляти, щоб підтримати українських експортерів.

"Наша міжнародна команда разом із партнерами в режимі 24/7 протягом останніх 7 днів змогла досягти угоди, і українські підприємці продовжать свій бізнес на майданчиках США — Amazon, Etsy, eBay, Shopify", — заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.