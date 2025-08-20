Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Лауреат "Оскара" Мстислав Чернов снимает фильм о мирных переговорах Украины

Лауреат "Оскара", режиссер Мстислав Чернов работает над новым проектом — документальной лентой, посвященной мирным переговорам и завершению войны в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение театрального критика Ирины Голидры.

18 августа Чернов был замечен на саммите в США с камерой в руках, где также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ЕС.

Новый фильм обещает быть эксклюзивным, ведь украинский режиссер получил разрешение на съемку даже в Овальном кабинете Белого дома. Чернов можно увидеть на видео с места событий.

Проект вызывает значительный интерес, особенно после триумфа его предыдущей работы - фильма "20 дней в Мариуполе", который стал первым в истории Украины, получившим премию "Оскар".

Что известно о Мстиславе Чернове ?

Мстислав Чернов – украинский режиссер, видеограф, фотограф, фотожурналист, военный корреспондент и писатель. Освещал революцию Достоинства, войну на востоке Украины, последствия сбития Boeing 777 Malaysia Airlines, войну в Сирии, битву при Мосуле в Ираке, вторжение РФ в Украину 2022 года, включая блокаду Мариуполя. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и премии "Оскар".

Напомним, 18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Автор:
Татьяна Ковальчук