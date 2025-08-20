Запланована подія 2

Новини
Читать на русском

Лауреат "Оскара" Мстислав Чернов знімає фільм про мирні переговори України

Мстислав Чернов
Український режисер Мстислав Чернов . / Вікіпедія

Лауреат "Оскара", режисер Мстислав Чернов працює над новим проєктом — документальною стрічкою, присвяченою мирним переговорам і завершенню війни в Україні. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис театрального критика Ірини Голіздри.

18 серпня Чернов був помічений на саміті у США з камерою в руках, де також були присутні президент України Володимир Зеленський та лідери ЄС.

Новий фільм обіцяє бути ексклюзивним, адже український режисер отримав дозвіл на зйомку навіть в Овальному кабінеті Білого дому. Чернов можна побачити на відео з місця подій.

Проєкт викликає значний інтерес, особливо після тріумфу його попередньої роботи — фільму "20 днів у Маріуполі", який став першим в історії України, що отримав премію "Оскар".

Що відомо про Мстислава Чернова?

Мстислав Чернов — український режисер, відеограф, фотограф, фотожурналіст, військовий кореспондент та письменник. Висвітлював Революцію гідності, війну на сході України, наслідки збиття Boeing 777 Malaysia Airlines, війну в Сирії, битву при Мосулі в Іраку, вторгнення РФ в Україну 2022 року, включно з блокадою Маріуполя. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та премії "Оскар".

Нагадаємо, 18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Автор:
Тетяна Ковальчук