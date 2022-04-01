Кіно під час війни: як і чому працюють українські кінотеатри

З першого квітня в Україні поступово повертаються до життя заклади культури та мистецтва. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, кожна організація готуватиме свою програму і працюватиме за власним графіком. При цьому українські кінотеатри вже помалу починають воскресати.

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Кореспондент Delo.ua Ілля Требор розібрався, як відбувається розморожування кінотеатрального бізнесу в країні і що змінилося в їхній роботі через війну.

Російська агресія обрушила не лише ринок у РФ, а й український прокат. Однак якщо проблеми країни-агресора пов'язані із санкціями (ще на початку березня найбільші студії Paramount, Disney, Sony та Warner Bros відмовилися від російських кінотеатрів), то в Україні, очевидно, проблеми іншого штибу. Через постійні обстріли російських військ і внутрішню міграцію, яку підштовхнула часткова окупація деяких регіонів країни, кінотеатри просто зупинилися.

Щоправда, зовсім ненадовго. Співвласник мережі "Планета кіно" Дмитро Деркач ще 13 березня написав, що держава закликає бізнес працювати, де це можливо, і з 15 березня вони намагатимуться відкрити кінозали у Львові. Про те, як вони працювали останні два тижні, нам розповіла генеральна директорка "Планети кіно" Наталія Байдан. Вона зазначила, що у день відкриття до них прийшло 143 особи. Наступного дня їх було вже 300, потім — 400. Поступово вдень кількість глядачів наблизилася до 850.

"Це, безумовно, не та відвідуваність, яка була до війни. Але ми дуже раді, що можемо бути корисними, що до нас приходить багато сімей з дітьми, яким зараз дуже важливе емоційне розвантаження. Ми демонструємо 20 сеансів на день – безліч анімаційних картин, комедії. Українські виробники пропонують свої фільми до показу, ми намагаємось ставити саме сімейні картини та анімацію, але розглядаємо все, з чим звертаються до нас правовласники", — каже вона.

Якщо говорити конкретно, то зараз серед пропозицій: біографічні драми "Дім Гуччі" (2021) та "Зелена книга" (2018), пригодницький бойовик "Анчартед" та кінокомікс "Людина-павук: немає шляху додому", мультфільми "Пий 2" та "Викрадена принцеса", українська комедія "Бурштинові копи".

Вплинула війна й на вартість квитка. Якщо до війни середня ціна становила 150 грн, то тепер дорослий коштує близько 90 грн, а дитячий — 50 грн. Байдан пояснює, що це практично не закриває поточні витрати і кінотеатр працює на збитки. У майбутньому, можливо, ціну переглянуть, щоб вийти на собівартість, проте зараз компанія просто хоче бути корисною для суспільства.

"Наразі найактуальніше питання — безпека. Якщо ситуація стабілізується, ми розглядатимемо можливість відкриття. Далі йдеться про наявність наших співробітників, чи є вони у місті, чи не поїхали, чи вступили до лав ЗСУ. І, безумовно, домовленості з ТРЦ — якщо вони готові нам надати пільгові умови. Сьогодні всі розуміють, що ми працюємо в збиток. Це також серйозний аргумент на користь відкриття. На щастя, всі наші орендодавці розуміють, що про оренду сьогодні говорити нереально. Ось найближчим часом плануємо відкрити Одесу", — резюмує Байдан.

Поступово повертається до життя і головний конкурент "Планети кіно" – найбільша кінотеатральна мережа країни Multiplex. Компанія відкрила кінозали у Львові, Луцьку та Хмельницькому. А 31 березня в Одесі влаштували благодійний сеанс для дітей, показавши за 1 гривню мультфільми "Хоробрі зайці", "210 добрих справ" та "Маленьке місто". При цьому в містах, де кінотеатри працюють повноцінно, мережі довелося знизити вартість квитка до 30, 50 і 75 грн.

Хоча не лише великі мережі повертаються до роботи. Так, у Вінниці у понеділок, 28 березня, запустився кінотеатр SmartCinema. Його співробітники зазначають, що першого дня людей було небагато, але до середини тижня, коли жителі дізналися про відкриття, кількість відвідувачів збільшилася. При цьому там не просто знизили ціни на квитки, але зараз із кожного квитка додатково 15 грн передають на допомогу волонтерам.

"Раніше, наприклад, двомісний диван коштував 260 грн, зараз — 100 грн. Звичайне місце коштувало 115 грн, а зараз його ціна 85 грн. Нині навіть вигідніше брати дивани на двох. Але ми нічого взагалі не заробляємо і навіть, напевно, в мінус йдемо. Кінотеатр — це дуже витратний бізнес", — резюмує адміністратор Надія.

Керівники кінотеатрів та кінотеатральних мереж поки не беруться прогнозувати, якою буде їхня робота у квітні. У мирний час за цей місяць українці змогли б подивитися на екранах містичний кінокомікс "Морбіус", історичного "Сіверянина" та метакомедію "Нестерпний тягар величезного таланту". Чи вдасться побачити ці прем'єри — поки що велике питання. Проте, незважаючи на війну, кінотеатральний бізнес трансформується і намагається працювати.