Премьеры "Бэтмена" от Warner Bros. в России не будет, Disney также отменяет показ своих фильмов в российских кинотеатрах

Голливудские студии The Walt Disney Company и Warner Bros. приостанавливают показ своих фильмов в России из-за нападения российской армии на Украину.

Компания Warner Bros. отложила премьеру фильма "Бэтмен", которая должна была состоятся в России 3 марта. Об этом сообщают американские СМИ, цитируя представителя WarnerMedia.

Компания отмечает, что будет продолжать следить за ситуацией по мере ее развития. «Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии", - сказано в заявлении.

"Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России», - говорится в заявлении компании Disney.

В том числе компания отменяет показ мультфильма "Я краснею" от Pixar".

"Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на изменениях ситуации", - отмечает Disney.

Ранее Delo.ua сообщало, что Украинская киноакадемия обратилась к мировому киносообществу с призывом применить санкции к российской киноотрасли. Санкции преследуют цель изолировать Российскую Федерацию, напавшую на Украину, в международной кинодипломатии и оказать негативное влияние на российскую экономику, говорят инициаторы петиции Call for a boycott of Russian cinema.