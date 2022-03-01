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Прем`єри "Бетмена" від Warner Bros. в Росії не буде, Disney також скасовує показ своїх фільмів у російських кінотеатрах

Прем`єри "Бетмена" від Warner Bros. в Росії не буде, Disney також скасовує показ своїх фільмів у російських кінотеатрах

Голлівудські студії The Walt Disney Company та Warner Bros. призупиняють показ своїх фільмів у Росії через напад російської армії на Україну.

Компанія Warner Bros. відклала прем'єру фільму "Бетмен", яка мала відбутися в Росії 3 березня. Про це повідомляють американські ЗМІ, цитуючи представника WarnerMedia.

Компанія зазначає, що продовжуватиме стежити за ситуацією в міру її розвитку. "Ми сподіваємося на швидкий і мирний дозвіл цієї трагедії", — сказано у заяві.

"З огляду на неспровокований напад на Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми зупиняємо показ фільмів у Росії", — йдеться у заяві компанії Disney.

У тому числі компанія скасовує показ мультфільму "Я червонію" від Pixar".

"Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення, ґрунтуючись на змінах ситуації", — зазначає Disney.

Раніше Delo.ua повідомляло, що Українська кіноакадемія звернулася до світової кіноспільноти із закликом застосувати санкції до російської кіногалузі. Санкції мають на меті ізолювати Російську Федерацію, яка напала на Україну, у міжнародній кінодипломатії і негативно вплине на російську економіку, кажуть ініціатори петиції Call for a boycott of Russian cinema.

Автор:
Олена Гладських