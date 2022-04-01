Кино во время войны: как и почему работают украинские кинотеатры

С первого апреля в Украине постепенно возвращаются к жизни заведения культуры и искусства. По словам министра культуры Александра Ткаченко, каждая организация будет готовить свою программу и работать по собственному графику. При этом украинские кинотеатры уже понемногу начинают воскресать.

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Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался, как проходит разморозка кинотеатрального бизнеса в стране и что изменилось в их работе из-за войны.

Российская агрессия обрушила не только рынок в РФ, но и украинский прокат. Однако если проблемы страны-агрессора связаны с санкциями (еще в начале марта крупнейшие студии Paramount, Disney, Sony и Warner Bros отказались от российских кинотеатров), то в Украине, очевидно, проблемы другого толка. Из-за постоянных обстрелов российских войск и внутренней миграции, которую подстегнула частичная оккупация некоторых регионов страны, кинотеатры просто остановились.

Правда, совсем ненадолго. Совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач еще 13 марта написал, что государство призывает бизнес работать, где это возможно, и с 15 марта они попытаются открыть кинозалы во Львове. О том, как они работали последние две недели, нам рассказала генеральный директор "Планеты кино" Наталия Байдан. Она отметила, что в день открытия к ним пришло 143 человека. На следующий день их было уже 300, потом — 400. Постепенно дневное количество зрителей приблизилось к 850.

"Это, безусловно, не та посещаемость, которая была до войны. Но мы очень рады, что можем быть полезными, что к нам приходит много семей с детьми, которым сейчас крайне важна эмоциональная разгрузка. Мы демонстрируем 20 сеансов в день — множество анимационных картин, комедии. Украинские производители предлагают свои фильмы к показу, мы пытаемся ставить именно семейные картины и анимацию, но рассматриваем все, с чем обращаются к нам правообладатели", — говорит она.

Если говорить конкретно, то сейчас среди предложений: биографические драмы "Дом Гуччи" (2021) и "Зеленая книга" (2018), приключенческий боевик "Анчартед" и кинокомикс "Человек-паук: нет пути домой", мультфильмы "Пой 2" и "Викрадена принцеса", украинская комедия "Бурштинові копи".

Повлияла война и на стоимость билета. Если до войны средняя цена составляла 150 грн, то теперь взрослый стоит около 90 грн, а детский — 50 грн. Байдан объясняет, что это практически не закрывает текущие расходы и кинотеатр работает в убыток. В будущем, возможно, цену пересмотрят, чтобы выйти на себестоимость, однако сейчас компания просто хочет быть полезной обществу.

"Сейчас самый актуальный вопрос – безопасность. Если ситуация стабилизируется, мы будем рассматривать возможность открытия. Дальше идет вопрос о наличии наших сотрудников: есть ли они в городе, не уехали ли или вступили в ряды ВСУ. И, безусловно, договоренности с ТРЦ — если они готовы нам предоставить льготные условия. Сегодня все понимают, что мы работаем в убыток. Это также серьезный аргумент в пользу вопроса открытия. К счастью, все наши арендодатели понимают, что об аренде сегодня говорить нереально. Вот, в ближайшее время планируем открыть Одессу", — резюмирует Байдан.

Постепенно возвращается к жизни и главный конкурент "Планеты кино" — крупнейшая кинотеатральная сеть страны "Multiplex". Компания открыла кинозалы во Львове, в Луцке и Хмельницком. А 31 марта в Одессе устроили благотворительный сеанс для детей, показав за 1 гривну мультфильмы "Храбрые зайцы", "210 хороших дел" и "Маленький город". При этом в городах, где кинотеатры работают полноценно, сети пришлось также снизить стоимость билета — до 30, 50 и 75 грн.

Хотя не только крупные сети возвращаются к работе. Так, в Виннице в понедельник, 28 марта, запустился кинотеатр SmartCinema. Его сотрудники отмечают, что в первый день людей было немного, но к середине недели, когда жители узнали об открытии, количество посетителей увеличилось. При этом там не просто снизили цены на билеты, но сейчас с каждого билета дополнительно 15 грн передают на помощь волонтерам.

"Раньше, например, двухместный диван стоил 260 грн, сейчас — 100 грн. Обычное место стоило 115 грн, а сейчас его цена 85 грн. Сейчас даже выгоднее брать диваны на двоих. Но мы ничего вообще не зарабатываем и даже, наверное, в минус уходим. Кинотеатр — это очень затратный бизнес", — резюмирует администратор Надежда.

Руководители кинотеатров и кинотеатральных сетей пока не берутся прогнозировать, какой будет их работа в апреле. В мирное время за этот месяц украинцы бы смогли посмотреть на экранах мистический кинокомикс "Морбиус", исторического "Северянина" и метакомедию "Невыносимая тяжесть огромного таланта". Удастся ли увидеть эти премьеры — пока большой вопрос. Однако, несмотря на войну, кинотеатральный бизнес трансформируется и пытается работать.