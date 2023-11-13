Сінема Сіті першими з кінотеатрів України запускають каси самообслуговування Self Service в усій мережі

Встановлення кас самообслуговування дозволило автоматизувати кінобізнес, оптимізувати шлях клієнта, розвантажити персонал та зменшити операційні витрати. Кейс мережі кінотеатрів Сінема Сіті

Мережа кінотеатрів Сінема Сіті першою на вітчизняному ринку кінопрокату облаштувала всі свої кінотеатри касами самообслуговування. Клієнти можуть придбати квитки та необхідне для перегляду за 5 кліків. Це займає до 45 секунд.

Смарткаси дозволяють клієнту придбати квитки та 3D-окуляри. А невдовзі у касах самообслуговування буде доступний весь асортимент кінобару: попкорн, снеки, смаколики тощо. Продукцію кінобару можна придбати як разом із квитками, так і окремо.

Безготівковий розрахунок пришвидшує процес оплати. Можна авторизуватися у програмі лояльності Cinema Cashback та накопичити або списати наявні бонуси. Найближчим часом мережа інтегрує функцію оплати подарунковими сертифікатами.

Функціонал самокас не обмежується купівлею-продажем. Гість може переглянути репертуар, дізнатися більше про фільм, ознайомитися з програмою лояльності. Для зручності зчитування з екрана, розробник передбачив світлу та темну теми.

Каси самообслуговування компанія розташувала у холі кінотеатрів. Вони стали першою точкою контакту з аудиторією. Таке рішення дозволило розвантажити звичайні каси на 50%, зменшити черги в пікові години.

Після успішного запровадження системи кас самообслуговування в мережі Сінема Сіті компанія планує розповсюдити кейс і на мережу кінотеатрів Wizoria.