Синема Сити первыми из кинотеатров Украины запускают кассы самообслуживания Self Service по всей сети

Установка касс самообслуживания позволила автоматизировать кинобизнес, оптимизировать путь клиента, разгрузить персонал и уменьшить операционные расходы. Кейс сети кинотеатров Синема Сити

Сеть кинотеатров Синема Сити первой на отечественном рынке кинопроката обустроила все свои кинотеатры кассами самообслуживания. Клиенты могут купить билеты и необходимое для просмотра за 5 кликов. Это занимает до 45 секунд.

Смарткасы позволяют клиенту приобрести билеты и 3D-очки. Вскоре в кассах самообслуживания будет доступен весь ассортимент кинобара: попкорн, снеки, вкусности и т.д. Продукцию кинобара можно приобрести как вместе с билетами, так и отдельно.

Безналичный расчет ускоряет процесс оплаты. Можно авторизироваться в программе лояльности Cinema Cashback и накопить или списать бонусы. В ближайшее время сеть интегрирует функцию оплаты подарочными сертификатами.

Функционал самокаса не ограничивается куплей-продажей. Гость может посмотреть репертуар, узнать больше о фильме, ознакомиться с программой лояльности. Для удобства считывания с экрана разработчик предусмотрел светлую и темную темы.

Кассы самообслуживания компания разместила в холле кинотеатров. Они стали первой точкой контакта с аудиторией. Такое решение позволило разгрузить обычные кассы на 50%, снизить очереди в пиковые часы.

После успешного внедрения системы касс самообслуживания в сети Синема Сити, компания планирует распространить кейс и на сеть кинотеатров Wizoria.