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Креативные индустрии
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Синема Сити первыми из кинотеатров Украины запускают кассы самообслуживания Self Service по всей сети

Синема Сити первыми из кинотеатров Украины запускают кассы самообслуживания Self Service по всей сети

Установка касс самообслуживания позволила автоматизировать кинобизнес, оптимизировать путь клиента, разгрузить персонал и уменьшить операционные расходы. Кейс сети кинотеатров Синема Сити

Сеть кинотеатров Синема Сити первой на отечественном рынке кинопроката обустроила все свои кинотеатры кассами самообслуживания. Клиенты могут купить билеты и необходимое для просмотра за 5 кликов. Это занимает до 45 секунд.  

Смарткасы позволяют клиенту приобрести билеты и 3D-очки. Вскоре в кассах самообслуживания будет доступен весь ассортимент кинобара: попкорн, снеки, вкусности и т.д. Продукцию кинобара можно приобрести как вместе с билетами, так и отдельно.

Фото 2 — Синема Сити первыми из кинотеатров Украины запускают кассы самообслуживания Self Service по всей сети

Безналичный расчет ускоряет процесс оплаты. Можно авторизироваться в программе лояльности Cinema Cashback и накопить или списать бонусы. В ближайшее время сеть интегрирует функцию оплаты подарочными сертификатами.

Функционал самокаса не ограничивается куплей-продажей. Гость может посмотреть репертуар, узнать больше о фильме, ознакомиться с программой лояльности. Для удобства считывания с экрана разработчик предусмотрел светлую и темную темы.   

Кассы самообслуживания компания разместила в холле кинотеатров. Они стали первой точкой контакта с аудиторией. Такое решение позволило разгрузить обычные кассы на 50%, снизить очереди в пиковые часы.  

Фото 3 — Синема Сити первыми из кинотеатров Украины запускают кассы самообслуживания Self Service по всей сети

После успешного внедрения системы касс самообслуживания в сети Синема Сити, компания планирует распространить кейс и на сеть кинотеатров Wizoria.  