Сеанс під час війни: як повітряні тривоги впливають на бізнес кінотеатрів

Український ринок кінотеатрів у 2026 році поступово відновлюється, однак його динаміка залишається нестабільною. Відвідуваність і касові збори значною мірою залежать від репертуару фільмів та кількості повітряних тривог. Про це розповіли Delo.ua предствники кінотеатрів "Жовтень" та Multiplex.

Відвідуваність зростає завдяки якісному контенту

Головним драйвером відвідуваності кінотеатру "Жовтень" залишається якісні стрічки, які виходять у прокат, каже директорка кінотеатру "Жовтень" Вікторія Федоріна. Останнім часом у кінотеатр приходять відвідувачі переважно за артхаусним і новим кіно, а також за фільмами з власної, окремої програми показів класики.

Найбільші збори кінотеатру у 2026 році забезпечила вітчизняна стрічка "Ти — Космос", яка стала лідером також і в загальноукраїнському прокаті. Слабкими для відвідуваності традиційно залишаються квітень і травень, котрі не є сезонними місяцями для великої кількості відвідувачів, незалежно від воєнного стану.

У мережі Multiplex середній валовий збір на один фільм у 2026 році зріс на 25,5% порівняно з 2025-м. В компанії розповіли, що глядач не просто повертається до кінотеатрів, а демонструє вищу концентрацію уваги на ключових релізах, як-от блокбастери і драми, які забезпечують більшу виручку.

Серед фільмів, які найкраще збирали аудиторію в мережі Multiplex, є великобюджетні видовищні проєкти, а саме "Одіссея", "F1 Фільм", "Людина-павук: Абсолютно новий день", "Проєкт "Аве Марія"". Крім того, серед них є сиквели з багато відомим брендом як "Диявол носить Прада 2", "Буремний перевал", "Служниця", а також локальні й авторські релізи: "Антарктида" і "Ти — Космос". У топ-10 найкасовіших фільмів 2026 року в ЦУМі, за даними Multiplex, також увійшли "Майкл", "Любить не любить", "Аватар: Вогонь і Попіл" та "Марті Супрім. Геній комбінацій".

Повітряні тривоги залишаються головним ризиком для роботи залів

У Multiplex та кінотеатрі "Жовтень" зазначають, що повітряні тривоги істотно впливають на роботу кінотеатрів. У "Жовтні" за відсутності прямої загрози рішення про продовження чи переривання сеансу залишають за глядачами. Якщо тривога триває менш як 20 хвилин, сеанс відновлюють після паузи. Тим, хто не хоче продовжувати перегляд, пропонують квиток на інший сеанс, зокрема на інший фільм.

У Multiplex найбільші втрати від повернення квитків через повітряні тривоги фіксували в періоди масованих ракетних та дронових атак. Особливо відчутним цей вплив був на початку року, у травні та наприкінці літа, коли через масштабні обстріли повітряні тривоги ставали частішими й тривалішими. Це призводило до збільшення кількості повернень квитків.

У мережі також зазначають, що глядачі стали рідше планувати похід у кіно заздалегідь. Часто рішення ухвалюють у день сеансу залежно від безпекової ситуації в місті.

Ще від початку повномасштабної війни зросло значення денних і ранніх вечірніх сеансів, оскільки глядачі прагнуть запланувати час на дорогу до кінотеатру і назад із урахуванням комендантських обмежень. Водночас пізні сеанси попиту повністю не втрачають. Їхня привабливість залежить від конкретного міста, дня тижня та поточної безпекової ситуації. Водночас на популярні прем’єри глядачі готові йти навіть за несприятливих умов. Для менш популярних фільмів безпекова ситуація сильніше впливає на відвідуваність.

Витрати зростають, а результати залежать від прокату

Кінотеатри фіксують зростання операційних витрат, зокрема на електроенергію, воду та продукти. Для "Жовтня" подорожчання продуктів особливо відчутне, оскільки попкорн та інші товари формують близько половини доходів кінотеатру.

У Multiplex серед основних статей витрат називають оренду, зарплати та комунальні послуги. Водночас до традиційних для бізнесу витрат додалися й ті, що пов’язані з безпекою.

На цьому тлі представники "Жовтня" та Multiplex утримуються від точних прогнозів щодо результатів 2026 року. У "Жовтні" вони залежатимуть насамперед від репертуару, а також кількості повітряних тривог і відключень електроенергії. Якщо восени та взимку у прокат вийдуть сильні стрічки, кінотеатр розраховує повторити високі показники окремих релізів, зокрема як із фільмом "Ти — Космос".

Із майже 300 компаній, які мають ліцензію на показ кінофільмів, більшу частину ринку ділять близько десятка компаній. Ринок зростає: у 2025 році всі ці компанії продали квитків на 4,1 млрд грн — це на 20% більше, ніж роком раніше. Мережа Multiplex, яка налічує 27 кінотеатрів, займає левову частку цього ринку. Її продажі становили 2,1 млрд грн.