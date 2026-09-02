Без боргів і зі стабільним доходом: на Львівщині продають водоканал за $780 тисяч

На Львівщині виставили на продаж підприємство, яке понад 25 років працює у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Компанія обслуговує понад 670 споживачів, працює без боргового навантаження та має стабільний позитивний грошовий потік. Вартість повного продажу майнових прав становить $780 тисяч.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

На продаж виставили водоканал

Підприємство засноване у 1995 році. У 2004 році воно придбало цілісний майновий комплекс колишнього комунального підприємства. Наразі компанія працює на території прилеглих громад Львівської області.

Клієнтська база налічує понад 670 споживачів, з яких 621 - побутові абоненти, а 49 - підприємства та установы.

Водопостачанням охоплено близько 91% абонентів, водовідведенням — близько 75%.

Основні операційні та облікові процеси підприємства переведені в цифровий формат. Зокрема, автоматизовані внесення показників споживання, формування квитанцій і звітності, а також електронний документообіг.

Компанія має безстрокову ліцензію на здійснення діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Фінансові показники

Підприємство працює на принципах повного самофінансування. Щомісячні надходження становлять 280–300 тис. грн з ПДВ, близько 15% цієї суми спрямовується на модернізацію та розвиток.

За даними інвестиційної пропозиції, компанія працює без боргового навантаження та генерує стабільний позитивний грошовий потік.

Отримані кошти реінвестують у розвиток інфраструктури, зокрема закупівлю обладнання, автоматизацію насосних станцій, встановлення частотних перетворювачів, систем сигналізації та підвищення енергоефективності.

Яка інфраструктура є у підприємства

Компанія володіє інфраструктурою для надання послуг водопостачання та водовідведення. За даними продавця, щороку на водопровідних мережах відбувається близько 2–4 аварій, а на каналізаційних — до 10.

Підприємство також має проєктну документацію для будівництва локальних очисних споруд. Проєкт планують реалізовувати у партнерстві з місцевою владою.

Які перспективи пропонують інвестору

Стратегія розвитку підприємства на 2026–2030 роки передбачає подальшу модернізацію, цифровізацію та підвищення енергоефективності.

Серед запланованих напрямів — розширення партнерства з водоканалами у 3–4 територіальних громадах Львівської області, можливість участі у концесії комунального підприємства та збільшення охоплення послугами водовідведення до 90%.

Також розглядається встановлення сонячних електростанцій для часткового забезпечення підприємства власною електроенергією, впровадження системи енергоаудиту та сертифікації ISO 50001, будівництво локальних очисних споруд і подальший розвиток цифрових сервісів.

У перспективі власники бачать можливість формування водного кластера у Західному регіоні України.

Потенційному інвестору пропонують кілька форматів співпраці: придбання контрольної частки, повний викуп майнових прав, створення спільного підприємства або стратегічне партнерство з поетапними інвестиціями.

В Україні перерахують тарифи на воду

Українські водоканали масово заявили про наміри підвищити тарифи для споживачів вже влітку. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

З 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканці Бородянки на Київщині з 1 липня будуть платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр