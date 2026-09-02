Без долгов и со стабильным доходом: во Львовской области продают водоканал за $780 тысяч

Во Львовской области выставили на продажу предприятие, более 25 лет работающее в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Компания обслуживает более 670 потребителей, работает без долговой нагрузки и имеет стабильный положительный поток. Стоимость полной продажи имущественных прав составляет $780 тысяч.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

На продажу выставили водоканал

Предприятие основано в 1995 году. В 2004 году оно приобрело целостный имущественный комплекс бывшего коммунального предприятия. В настоящее время компания работает на территории близлежащих общин Львовской области.

Клиентская база насчитывает более 670 потребителей , из которых 621 - бытовые абоненты, а 49 - компании и учреждения.

Водоснабжением охвачено около 91% абонентов, водоотводом – около 75%.

Основные операционные и учетные процессы переведены в цифровой формат. В частности, автоматизированы внесение показателей потребления, формирование квитанций и отчетности, а также электронный документооборот.

Компания имеет бессрочную лицензию на осуществление деятельности в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода.

Финансовые показатели

Предприятие работает на принципах полного самофинансирования. Ежемесячные поступления составляют 280–300 тыс. грн по НДС , около 15% этой суммы направляется на модернизацию и развитие.

По данным инвестиционного предложения компания работает без долговой нагрузки и генерирует стабильный положительный денежный поток.

Полученные средства реинвестируют в развитие инфраструктуры, в частности, закупку оборудования, автоматизацию насосных станций, установку частотных преобразователей, систем сигнализации и повышение энергоэффективности.

Какая инфраструктура есть у предприятия

Компания владеет инфраструктурой для предоставления услуг водоснабжения и водоотведения. По данным продавца, каждый год на водопроводных сетях происходит около 2-4 аварий, а на канализационных - до 10.

У предприятия также есть проектная документация для строительства локальных очистных сооружений. Проект планируют реализовывать в партнерстве с местными властями.

Какие перспективы предлагают инвестору

Стратегия развития предприятия на 2026-2030 годы предполагает дальнейшую модернизацию, цифровизацию и повышение энергоэффективности.

Среди запланированных направлений расширение партнерства с водоканалами в 3–4 территориальных общинах Львовской области, возможность участия в концессии коммунального предприятия и увеличение охвата услугами водоотведения до 90%.

Также рассматривается установка солнечных электростанций для частичного обеспечения предприятия собственной электроэнергией, внедрение системы энергоаудита и сертификации ISO 50001 , строительство локальных очистных сооружений и дальнейшее развитие цифровых сервисов.

В перспективе владельцы видят возможность формирования водного кластера в Западном регионе Украины.

Потенциальному инвестору предлагают несколько форматов сотрудничества: приобретение контрольной части, полный выкуп имущественных прав, создание совместного предприятия или стратегическое партнерство с поэтапными инвестициями.

В Украине пересчитают тарифы на воду

Украинские водоканалы массово заявили о намерениях повысить тарифы для потребителей уже летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут принимать на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

С 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жители Бородянки на Киевщине с 1 июля будут платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.