Перевиконала план у шість разів: "Укрпошта" отримала 122 млн грн прибутку за перше півріччя 2026 року

“Укрпошта” завершила перше півріччя 2026 року з прибутком до оподаткування 122 млн грн, а операційний прибуток (EBITDA) сягнув 293 млн грн, що майже у шість разів перевищило план.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, підбиваючи підсумки роботи за шість місяців.

"Укрпошта" збільшила прибуток

"Можна казати що завгодно, але результат - на табло", - процитував Валерія Лобановського очільник "Укрпошти", коментуючи фінансові результати компанії.

За словами Смілянського, прибуток до оподаткування за перше півріччя 2026 року становив 122 млн грн. Водночас операційний прибуток (EBITDA), який не враховує продаж майна, амортизацію та курсові коливання, сягнув 293 млн грн, що майже у шість разів перевищило плановий показник. Капітал компанії перевищив 2,3 млрд грн.

Також "Укрпошта" продовжує нарощувати обсяги доставки. У червні 2026 року кількість посилок, залежно від сегмента, зросла на 12–17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Смілянський зазначив, що компанія входить до топ-3 поштових операторів світу за якістю міжнародної доставки та займає понад 50% українського ринку міжнародних відправлень.

За його словами, "Укрпошта" продовжує розширювати мережу поштоматів, забезпечує своєчасну доставку 98% посилок навіть в умовах постійних російських обстрілів, пропонує конкурентні тарифи та розвиває цифрові сервіси для клієнтів.

Окремо керівник компанії нагадав про запуск сервісу "Укрпошта.Аптека" по всій Україні та впровадження можливості розрахунку банківською карткою у 100% населених пунктів країни.

Водночас він наголосив, що цих результатів вдалося досягти попри втрати працівників, пошкодження логістичної інфраструктури, втрату автомобілів і щоденні атаки на відділення.

"За це - моя щира подяка і команді за роботу, і клієнтам за довіру. Без вас усе це було б неможливим!" — зазначив Смілянський.

Коментуючи оцінки діяльності компанії, він зауважив, що за умови меншої кількості суперечок щодо повноважень окремих посадовців фінансовий результат міг би бути ще кращим.

Очільник "Укрпошти" також навів приклади світових компаній, які тривалий час працювали у збиток, інвестуючи у власний розвиток. За його словами, Нова пошта була збитковою протягом перших семи років роботи, а Amazon - перші дев'ять років, однак згодом обидві компанії стали лідерами у своїх сферах.

Смілянський підкреслив, що "Укрпошта" пройшла шлях "від рахівниць та УАЗів до 100% автоматизації, AI і сучасного автопарку", а також від паперових процесів до цифрових сервісів і від збиткової роботи до прибуткової діяльності.

За його словами, цього вдалося досягти без державної фінансової підтримки, попри два роки пандемії COVID-19 та чотири з половиною роки повномасштабної війни.

"Ми лише починаємо", - підсумував генеральний директор "Укрпошти".

нагадаємо, у червні "Укрпошта" запустила внутрішні поштомати (комірки швидкої видачі) у відділеннях ще у п’яти містах України: Дніпрі, Запоріжжі, Кам’янському, Кропивницькому та Кривому Розі. Також вони працюють у Києві, Львові, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві.