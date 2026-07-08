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"Укрпошта" відновила роботу пошкоджених відділень у Вишневому та Крюківщині

"Укрпошта"
"Укрпошта" відновлює роботу відділень у Київській області

Сьогодні, 8 липня, після обстрілів  відновлено роботу всіх відділень “Укрпошти”, які були пошкоджені у Вишневому та Крюківщині у Київській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він зауважив, що більш комплексні ремонти проведуть пізніше.

Наразі всі відділення "Укрпошти" працюють у штатному режимі та надають повний спектр послуг.

Смілянський подякував команді, яка оперативно відновила роботу.

Нагадаємо, російські війська атакували об'єкти “Укрпошти” одразу в кількох регіонах України. Компанія повідомила про пошкодження інфраструктури в Києві, Сумах, Нікополі, а також нові удари по Дніпропетровській та Сумській областях.

Автор:
Світлана Манько
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