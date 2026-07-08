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"Укрпочта" возобновила работу поврежденных отделений в Вишневом и Крюковщине

"Укрпочта"
"Укрпочта" возобновляет работу отделений в Киевской области

Сегодня, 8 июля, после обстрелов возобновлена работа всех отделений "Укрпочты", поврежденных в Вишневом и Крюковщине в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он отметил, что более комплексные ремонты будут проведены позже.

Все отделения "Укрпочты" работают в штатном режиме и предоставляют полный спектр услуг.

Смелянский поблагодарил команду, которая оперативно возобновила работу.

Напомним, российские войска атаковали объекты "Укрпочты" сразу в нескольких регионах Украины. Компания сообщила о повреждении инфраструктуры в Киеве, Сумах, Никополе, а также о новых ударах по Днепропетровской и Сумской областях.

Автор:
Светлана Манько
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