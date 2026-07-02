"Укрпочта" сообщила об атаках дронов: повреждено депо, есть раненые работники

Российские войска атаковали объекты "Укрпочты" сразу в нескольких регионах Украины. Компания сообщила о повреждении инфраструктуры в Киеве, Сумах, Никополе, а также о новых ударах по Днепропетровской и Сумской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Россия атаковала объекты "Укрпочты"

По его словам, после ночных ударов поврежденную инфраструктуру в Киеве и Сумах удалось восстановить, а в Сумской области отделения продолжают работать на генераторах.

Впрочем, атаки продолжались и днем. Как отметил Смилянский, российский дрон атаковал депо "Укрпочты" в Никополе. По его словам, ранее в результате ударов по этому объекту было уничтожено семь служебных автомобилей, однако компания заранее перевела работу на резервную локацию, поэтому на этот раз повреждения получили только здания.

Кроме того, еще две атаки дронов произошли в Днепропетровской и Сумской областях. В результате обстрелов легкие ранения получили работники "Укрпочты". Им оказали необходимую помощь, пока они находятся в безопасности.

Несмотря на новые атаки, компания продолжает работать и восстанавливать поврежденную инфраструктуру. По словам Смелянского, поврежденные автомобили и здания будут заменены и отремонтированы.

Напомним, недавно В Никополе российские войска атаковали передвижное отделение, в результате чего ранение получил водитель. Инцидент произошел на выезде из точки базирования.