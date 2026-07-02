"Укрпошта" повідомила про атаки дронів: пошкоджено депо, є поранені працівники

Російські війська атакували об'єкти “Укрпошти” одразу в кількох регіонах України. Компанія повідомила про пошкодження інфраструктури в Києві, Сумах, Нікополі, а також нові удари по Дніпропетровській та Сумській областях.

Як пише Delo.ua, про це інформує генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Росія атакувала об'єкти "Укрпошти"

За його словами, після нічних ударів пошкоджену інфраструктуру в Києві та Сумах уже вдалося відновити, а в Сумській області відділення продовжують працювати на генераторах.

Втім, атаки тривали і вдень. Як зазначив Смілянський, російський дрон атакував депо "Укрпошти" в Нікополі. За його словами, раніше внаслідок ударів по цьому об'єкту було знищено сім службових автомобілів, однак компанія заздалегідь перевела роботу на резервну локацію, тому цього разу пошкоджень зазнали лише будівлі.

Крім того, ще дві атаки дронів сталися на Дніпропетровщині та Сумщині. Унаслідок обстрілів легкі поранення дістали працівники "Укрпошти". Їм надали необхідну допомогу, наразі вони перебувають у безпеці.

Попри нові атаки, компанія продовжує працювати та відновлювати пошкоджену інфраструктуру. За словами Смілянського, пошкоджені автомобілі та будівлі будуть замінені й відремонтовані.

Нагадаємо, нещодавно У Нікополі російські війська атакували пересувне відділення, внаслідок чого поранення отримав водій. Інцидент стався на виїзді з точки базування.