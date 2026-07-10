Перевыполнила план в шесть раз: "Укрпочта" получила 122 млн грн прибыли за первое полугодие 2026 года

"Укрпочта" завершила первое полугодие 2026 года с прибылью до налогообложения 122 млн грн, а операционная прибыль (EBITDA) достигла 293 млн грн, что почти в шесть раз превысило план.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, подводя итоги работы за шесть месяцев.

"Укрпочта" увеличила прибыль

"Можно говорить что угодно, но результат – на табло", – процитировал Валерия Лобановского глава "Укрпочты", комментируя финансовые результаты компании.

По словам Смелянского, прибыль до налогообложения за первое полугодие 2026 года составила 122 млн грн. В то же время операционная прибыль (EBITDA), не учитывающая продажу имущества, амортизацию и курсовые колебания, достигла 293 млн грн, что почти в шесть раз превысило плановый показатель. Капитал компании превысил 2,3 млрд грн.

Также "Укрпочта" продолжает увеличивать объемы доставки. В июне 2026 года количество посылок в зависимости от сегмента выросло на 12–17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Смелянский отметил, что компания входит в топ-3 почтовых операторов мира по качеству международной доставки и занимает более 50% украинского рынка международных отправлений.

По его словам, "Укрпочта" продолжает расширять сеть почтоматов, обеспечивает своевременную доставку 98% посылок даже в условиях постоянных российских обстрелов, предлагает конкурентные тарифы и развивает цифровые сервисы для клиентов.

Отдельно руководитель компании напомнил о запуске сервиса "Укрпочта.Аптека" по всей Украине и внедрении возможности расчета банковской картой в 100% населенных пунктов страны.

В то же время он подчеркнул, что этих результатов удалось добиться, несмотря на потери работников, повреждение логистической инфраструктуры, потерю автомобилей и ежедневные атаки на отделение.

"За это - мое искреннее спасибо и команде за работу, и клиентам за доверие. Без вас все это было бы невозможным!" – отметил Смелянский.

Комментируя оценки деятельности компании, он отметил, что при меньшем количестве споров относительно полномочий отдельных должностных лиц финансовый результат мог бы быть еще лучше.

Руководитель "Укрпочты" также привел примеры мировых компаний, длительно работавших в убыток, инвестируя в собственное развитие. По его словам, Новая почта была убыточной в течение первых семи лет работы, а Amazon – первые девять лет, однако впоследствии обе компании стали лидерами в своих сферах.

Смелянский подчеркнул, что "Укрпочта" прошла путь "от счетов и УАЗов до 100% автоматизации, AI и современного автопарка", а также от бумажных процессов до цифровых сервисов и от убыточной работы до прибыльной деятельности.

По его словам, этого удалось достичь без государственной финансовой поддержки, несмотря на два года пандемии COVID-19 и четыре с половиной года полномасштабной войны.

"Мы только начинаем", - подытожил генеральный директор "Укрпочты".

Напомним, в июне "Укрпочта" запустила внутренние почтоматы (ячейки скорой выдачи) в отделениях еще в пяти городах Украины: Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге. Также они работают в Киеве, Львове, Одессе, Виннице , Хмельницком и Николаеве.