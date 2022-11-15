Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Ровно прогремел взрыв, город частично обесточен

В Ровно прогремел взрыв, город частично обесточен

После ракетного удара по критической инфраструктуре город частично остался без света.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр города Ровно Александр Третяк. 

"Ровно! Удар по объекту критической инфраструктуре! Некоторые части города без электроэнергии", - отметил Третяк. 

Он добавил, что возможны перебои в работе мобильной связи. 

Также городской глава обратился к водителям, чтобы они без потребности не выезжали на улицы города. 

"Вниманию водителей! Без нужды не выезжайте на улицы города! Не создавайте препятствия движению для спецавтомобилей!", - подчеркнул он.

Напомним, что 15 ноября в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, предварительно, есть попадание в жилые дома в Печерском районе.