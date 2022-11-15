В Ровно прогремел взрыв, город частично обесточен

После ракетного удара по критической инфраструктуре город частично остался без света.

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Об этом сообщил мэр города Ровно Александр Третяк.

"Ровно! Удар по объекту критической инфраструктуре! Некоторые части города без электроэнергии", - отметил Третяк.

Он добавил, что возможны перебои в работе мобильной связи.

Также городской глава обратился к водителям, чтобы они без потребности не выезжали на улицы города.

"Вниманию водителей! Без нужды не выезжайте на улицы города! Не создавайте препятствия движению для спецавтомобилей!", - подчеркнул он.

Напомним, что 15 ноября в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, предварительно, есть попадание в жилые дома в Печерском районе.