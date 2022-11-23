Энергоблоки на Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены, ЗАЭС перешла в режим блекаута

На Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС из-за снижения частоты в энергосистеме сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В настоящее время они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему. Радиационный фон на площадках АЭС и прилегающих территориях не изменился, все показатели в норме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена.

"Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме Украины. Станция перешла в режим полного блекаута. Все дизель-генераторы – в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме", - добавили в "Энергоатоме".

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.