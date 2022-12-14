Зеленський наполягає на відправці експертів ООН на об’єкти української енергетики

Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем закликав якнайшвидше направити експертів організації на об’єкти української енергетики.

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Про це голова держави повідомив 14 грудня у Twitter.

"Подякував Гутеррішу за участь у конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили нашу формулу миру та Global Peace Formula Summit. Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики. Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму", — розповів гарант.

Зазначимо, що останнім часом Російська Федерація посилила атаки саме на об’єкти енергетики в Україні. Це створює загрозу також для АЕС.

Наприкінці листопада ракетний обстріл РФ призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій.

Крім того, окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС. При цьому на ЗАЕС є 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які знаходяться в режимі очікування і готові до видачі електроенергії в разі відсутності всієї електроенергії. Крім того, на станції підключають мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції у зимовий період.

Нагадаємо, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) раніше ухвалила вже третю резолюцію з моменту початку війни в Україні, закликаючи Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.