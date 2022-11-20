Окупанти обстріляли ЗАЕС, є влучанння в об’єкти інфраструктури станції - "Енергоатом"

Російські війська вранці, 20 листопада, обстріляли Запорізьку АЕС, зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик станції. Є пошкодження об’єктів інфраструктури ЗАЕС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"У результаті пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга". Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що "рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України".

В "Енергоатомі" наголосили, що нещодавно був наданий дозвіл щодо виведення енергоблоків 5 та 6 на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля.

Але, як зазначили у НАЕК, окупанти всіляко намагались не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки.

"Цього їм виявилось недостатньо, і сьогодні рашисти обстріляли та пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

При цьому, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що потужні вибухи на території ЗАЕС лунали ввечері 19 листопада та вранці 20 листопада.

"Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав обидві сторони конфлікту якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) раніше ухвалила вже третю резолюцію з моменту початку війни в Україні, закликаючи Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.