Через окупантів на поверхні ставка-охолоджувача ЗАЕС можуть опинитися десятки тонн мертвої риби, – екологи

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги пояснюють, що внаслідок порушення режиму роботи енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) тепла вода не потрапляє до ставка-охолоджувача атомної станції, а температура води понизилася до +13˚С, що є критичним для іхтіофауни.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на заяву екологів.

"Атомна електростанція і водойма-охолоджувач утворюють єдину природно-техногенну систему, функціонування основних елементів якої взаємопов’язані. Наявність риби у водоймі є технологічною необхідністю. Це дає можливість підтримувати стандартні параметри гідробіологічного режиму водойми та забезпечувати безпечну роботу АЕС", – зауважують екологи.

Вони додають, що риба сприяє зменшенню інтенсивності евтрофікації (збагачення водойм біогенними елементами) водойми, виконує функцію контролю над кількістю фітопланктону і молюсків, завдяки чому покращується якість води.

Однак дії загарбників спричинили зниження температури води у ставку-охолоджувачі, що спровокувало масове вмирання риби.

"Якщо температура води не підніметься найближчим часом, десятки тонн мертвої риби опиняться на поверхні водойми. Всеукраїнська екологічна ліга вимагає більш рішучих заходів від МАГАТЕ для спільних дій у подоланні агресора та ядерного терориста – Російської Федерації", – наголошують експерти.

Крім того, окупанти проводять незаконні будівельні роботи на території ЗАЕС, Україна просить МАГАТЕ перевірити це.

Нагадаємо, вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн.