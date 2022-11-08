Из-за окупантов на поверхности водоема-охладителя ЗАЭС могут оказаться десятки тонн мертвой рыбы, – экологи

Эксперты Всеукраинской экологической лиги объясняют, что в результате нарушения режима работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) теплая вода не попадает в водоем-охладитель атомной станции, а температура воды снизилась до +13˚С, что является критическим для ихтиофауны.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на заявление экологов.

"Атомная электростанция и водоем-охладитель образуют единую природно-техногенную систему, функционирование основных элементов которой взаимосвязано. Наличие рыбы в водоеме является технологической необходимостью. Это позволяет поддерживать стандартные параметры гидробиологического режима водоема и обеспечивать безопасную работу АЭС", - отмечают экологи.

Они добавляют, что рыба способствует уменьшению интенсивности эвтрофикации (обогащение водоемов биогенными элементами) водоема, выполняет функцию контроля за количеством фитопланктона и моллюсков, благодаря чему улучшается качество воды.

Однако действия захватчиков повлекли за собой снижение температуры воды в пруде-охладителе, что спровоцировало массовый мор рыбы.

"Если температура воды не поднимется в ближайшее время, десятки тонн мертвой рыбы окажутся на поверхности водоема. Всеукраинская экологическая лига требует более решительных мер от МАГАТЭ для совместной борьбы с агрессором и ядерным террористом - Российской Федерации", - отмечают эксперты.

Кроме того, оккупанты проводят незаконные строительные работы на территории ЗАЭС, Украина просит МАГАТЭ проверить это.

Напомним, стоимость разрушенных и поврежденных оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.