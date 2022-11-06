"Энергоатом" проанализирует вопрос безопасности эксплуатации ЗАЭС в случае подрыва дамбы на Каховской ГЭС – СМИ

Государственная инспекция ядерного регулирования поручила НАЭК "Энергоатом" срочно проанализировать вопросы безопасности эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС в случае подрыва дамбы на Каховской ГЭС.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в инспекции.

"Такой документ нужен для принятия инспекцией решений по эксплуатации ЗАЭС в связи с информацией о минировании Каховской ГЭС и угрозой вероятного подрыва дамбы", – цитирует агентство собеседника.

Он добавил, что подрыв дамбы может привести к необратимым последствиям падения уровня воды в Каховском водохранилище, от которого подается охлаждающая вода для ЗАЭС.

"Энергоатом" должен провести анализ и предоставить информацию не позднее 9 ноября.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе областного центра.

Напомним также, что Институт изучения войны также утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят как раз атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.