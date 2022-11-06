"Енергоатом" проаналізує питання безпеки експлуатації ЗАЕС у разі підриву дамби на Каховській ГЕС - ЗМІ

Державна інспекція ядерного регулювання доручила НАЕК "Енергоатом" терміново проаналізувати питання безпеки експлуатації енергоблоків Запорізької АЕС у разі підриву дамби на Каховській ГЕС.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в інспекції.

"Такий документ потрібен для ухвалення інспекцією рішень щодо експлуатації ЗАЕС у зв'язку з інформацією про мінування Каховської ГЕС і загрозою імовірного підриву дамби", - цитує агентство співрозмовника.

Він додав, що підрив дамби може призвести до безповоротних наслідків падіння рівня води в Каховському водосховищі, від якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

"Енергоатом" має здійснити аналіз і надати інформацію не пізніше ніж 9 листопада.

Раніше Головне управляння розвідки Міністерства оборони України повідомило, що окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія готова підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра понад 80 населених пунктів, зокрема й обласного центру.

Нагадаємо також, що Інститут вивчення війни також стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть якраз атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.