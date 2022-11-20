Оккупанты обстреляли ЗАЭС, есть попадание в объекты инфраструктуры станции - "Энергоатом"

Российские войска утром, 20 ноября, обстреляли Запорожскую АЭС, зафиксировано, по меньшей мере, 12 "прилетов" на площадку станции. Есть повреждения объектов инфраструктуры ЗАЭС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В результате повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химбессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксированы три попадания в районе подстанции "Радуга". Сведения о повреждениях и разрушениях еще выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что "рашисты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины".

В "Энергоатоме" подчеркнули, что недавно было предоставлено разрешение на вывод энергоблоков 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, что критически необходимо в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды.

Но, как отметили в НАЭК, оккупанты всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки.

"Этого им оказалось недостаточно, и сегодня рашисты обстреляли и повредили именно то оборудование, без которого невозможны любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС", - говорится в сообщении.

При этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что мощные взрывы на территории ЗАЭС раздавались вечером 19 ноября и утром 20 ноября.

"Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, команда МАГАТЭ сообщила, что некоторые здания, системы и оборудование на площадке ЗАЭС были повреждены, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности. Сообщений о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал обе стороны конфликта как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС.

Напомним, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял уже третью резолюцию с момента начала войны в Украине, призывая Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.