На ЗАЕС підключать мобільні котельні, щоб критичні системи не вийшли з ладу

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС підключають мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції у зимовий період.

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Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Мобільні дизельні котельні потужністю 1-3 МВт встановлені та експлуатуються на одному з енергоблоків, ще декілька розгорнуті на інших майданчиках проммайданчика", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ЗАЕС є 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які знаходяться в режимі очікування і готові до видачі електроенергії в разі відсутності всієї електроенергії.

Однак для підвищення здатності впоратися з такою втратою електроенергії за межами майданчика в якості запобіжного заходу наразі також розгортаються мобільні дизель-генератори.

Нагадаємо, експерти Всеукраїнської екологічної ліги раніше заявляли, що внаслідок порушення режиму роботи енергоблоків ЗАЕС тепла вода не потрапляє до ставка-охолоджувача атомної станції, а температура води понизилася до +13˚С, що є критичним для іхтіофауни. Це може призвсти до того, що на поверхні ставка-охолоджувача ЗАЕС можуть опинитися десятки тонн мертвої риби.