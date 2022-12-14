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Энергетика
Дата публикации

На ЗАЭС подключат мобильные котельные, чтобы критические системы не вышли из строя

На ЗАЭС подключат мобильные котельные, чтобы критические системы не вышли из строя

На временно оккупированной Запорожской АЭС подключают мобильные котельные на дизельном топливе для предотвращения замерзания критических систем станции в зимний период.

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Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"Мобильные дизельные котельные мощностью 1-3 МВт установлены и эксплуатируются на одном из энергоблоков, еще несколько развернуты на других площадках промплощадки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ЗАЭС имеется 20 аварийных стационарных дизель-генераторов, которые находятся в режиме ожидания и готовы к выдаче электроэнергии в случае отсутствия всей электроэнергии.

Однако для повышения способности справиться с такой потерей электроэнергии за пределами площадки в качестве меры предосторожности сейчас также разворачиваются мобильные дизель-генераторы.

Напомним, эксперты Всеукраинской экологической лиги ранее заявляли, что в результате нарушения режима работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) теплая вода не попадает в водоем-охладитель атомной станции, а температура воды снизилась до +13˚С, что является критическим для ихтиофауны. Это может привести к тому, что на поверхности пруда-охладителя ЗАЭС могут оказаться десятки тонн мертвой рыбы.

Автор:
Нина Комащенко