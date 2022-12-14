На ЗАЭС подключат мобильные котельные, чтобы критические системы не вышли из строя

На временно оккупированной Запорожской АЭС подключают мобильные котельные на дизельном топливе для предотвращения замерзания критических систем станции в зимний период.

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Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"Мобильные дизельные котельные мощностью 1-3 МВт установлены и эксплуатируются на одном из энергоблоков, еще несколько развернуты на других площадках промплощадки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ЗАЭС имеется 20 аварийных стационарных дизель-генераторов, которые находятся в режиме ожидания и готовы к выдаче электроэнергии в случае отсутствия всей электроэнергии.

Однако для повышения способности справиться с такой потерей электроэнергии за пределами площадки в качестве меры предосторожности сейчас также разворачиваются мобильные дизель-генераторы.

Напомним, эксперты Всеукраинской экологической лиги ранее заявляли, что в результате нарушения режима работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) теплая вода не попадает в водоем-охладитель атомной станции, а температура воды снизилась до +13˚С, что является критическим для ихтиофауны. Это может привести к тому, что на поверхности пруда-охладителя ЗАЭС могут оказаться десятки тонн мертвой рыбы.