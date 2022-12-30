Єдину резервну ЛЕП до ЗАЕС відключено через обстріл правого берега Дніпра - МАГАТЕ

Резервну лінію електропередачі напругою 330 кВ, що веде до окупованої Росією Запорізької атомної електростанції, було відключено ввечері 29 грудня через пошкодження, викликані обстрілом. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

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Вказано, що група експертів МАГАТЕ, яка була присутня на станції, повідомила, що її підключення до резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1" о 21:35 за місцевим часом було перервано внаслідок пошкодження на іншому, тобто правому, підконтрольному Україні березі Дніпра. Вказано, що ступінь пошкодження ще не зрозумілий, але роботи з ремонту лінії вже ведуться.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що "Феросплавна-1" була останньою функціонуючою резервною лінією електропередачі ЗАЕС, і життєво важливо, щоб її було відновлено якнайшвидше, а військові дії, які потенційно загрожують ядерній безпеці українських АЕС негайно зупинені.

Він також додав, що продовжує консультації з Україною та Росією, спрямовані на узгодження та якнайшвидше впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС.

"Хоча з минулого місяця обстрілів безпосередньо на майданчику найбільшої в Європі АЕС не було, експерти МАГАТЕ повідомили, що сьогодні вони чули звуки гучних вибухів, які, ймовірно, виходили з відстані кількох сотень метрів від об'єкта, в районі водного каналу, що з'єднує прилеглу Запорізьку ТЕЦ із річкою Дніпро", - йдеться також у повідомленні.

Також повідомляється, що за минулий тиждень розпочали роботу на ЗАЕС ще чотири мобільні дизельні котельні, в результаті чого загальна кількість задіяних котелень вже становить вісім (з дев'яти доставлених потужністю від 1 до 6,5 МВт). Сумарно дев'ять котелень мають забезпечити близько 34 МВт для майданчика ЗАЕС та сусіднього міста Енергодар.

Зазначимо, що ЗАЕС, всі шість реакторів якої зараз зупинено, продовжує отримувати ззовні електроенергію, необхідну для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки, від єдиної працюючої зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ (всього таких лінії раніше було чотири).

Джерело фото: ua.depositphotos.com