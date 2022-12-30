Единственная резервная ЛЭП к ЗАЭС отключена из-за обстрела правого берега Днепра - МАГАТЭ

Резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ, ведущая к оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции была отключена вечером 29 декабря из-за повреждений, вызванных обстрелом. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

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Указано, что группа экспертов МАГАТЭ, присутствовавшая на станции, сообщила, что ее подключение к резервной линии 330 кВ "Феросплавная-1" в 21:35 по местному времени было прервано в результате повреждения на другом, то есть правом, подконтрольном Украине берегу Днепра. Указано, что степень повреждения еще не ясна, но работы по ремонту линии уже ведутся.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что "Феросплавная-1" была последней функционирующей резервной линией электропередачи ЗАЭС, и жизненно важно, чтобы она была восстановлена как можно скорее, а военные действия, потенциально угрожающие ядерной безопасности украинских АЭС немедленно остановлены.

Он также добавил, что продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

"Хотя с прошлого месяца обстрелов непосредственно на площадке крупнейшей в Европе АЭС не было, эксперты МАГАТЭ сообщили, что сегодня они слышали звуки громких взрывов, которые, по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр", - говорится также в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшую неделю начали работу на ЗАЭС еще четыре мобильных дизельных котельных, в результате чего общее число задействованных котельных уже составляет восемь (из девяти доставленных мощностью от 1 до 6,5 МВт). . Суммарно девять котельных должны обеспечить около 34 МВт для площадки ЗАЭС и соседнего города Энергодар.

Отметим, что ЗАЭС, все шесть реакторов которой сейчас остановлены, продолжает получать извне электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности, от единственной работающей сейчас внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ (всего таких линии ранее было четыре).

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