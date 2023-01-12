Сотрудники захваченной ЗАЭС получат все выплаты, - "Энергоатом"

В НАЭК "Энергоатом" заверили, что все работники захваченной Запорожской АЭС получат все выплаты сразу после возвращения станции под контроль Украины и призвали не подписывать никаких контрактов с оккупантами.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАЭК "Энергоатом" гарантирует, что отважный персонал Запорожской АЭС, который в условиях оккупации продолжает сохранять верность Украине, получит все обещанные компанией выплаты. В частности, речь идет о заработной плате, вознаграждениях по итогам 2022 года и премиях ко Дню энергетика", - говорится в сообщении.

Кроме того, работникам начисляется надбавка за работу в тяжелых условиях оккупации (введена в апреле 2022-го в размере 20% от должностного оклада, а с 1 января 2023 года – увеличена до 50%).

Все эти средства персонал ЗАЭС получит сразу после возвращения станции и ее города-спутника Энергодар под полный контроль Украины. Речь идет и о тех работниках, которых оккупанты не допускают на рабочие места.

"Отчаянные попытки российских оккупантов убедить украинских атомщиков в том, что вроде бы ни Украина, ни НАЭК больше не будут заботиться о них, являются циничной ложью, чтобы склонить персонал ЗАЭС на свою сторону", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что выплаты получат все работники станции, не подписавшие контракт с предприятиями "Росатома".

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию. Таким образом, они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции находятся 6 энергоблоков, которые еще в феврале 2022 года выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.