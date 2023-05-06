Украинцев просят помочь военным в Запорожской области: что именно нужно сделать

В Министерстве цифровой трансформации призвали сообщать о российской технике в Запорожской области через чат-бот "єВорог".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он также опубликовал карту, на которой обозначены населенные пункты, по которым необходима информация. Среди них – Васильевка, Токмак, Каменка-Днепровская, Днепрорудное, Энергодар и Пологи.

Фото: Telegram министра.

"Пишите, если видите там танки, БТРы, бензовозы, ракетные комплексы С-300, Искандеры. Или перемещение колонн техники и скопление личного состава. Ценно каждое сообщение", - отметил Федоров.

Министр также попросил граждан по возможности делать фото или видео, но призвал быть осторожными и убедиться, что россияне этого не увидят.

"Сразу после отправки в "єВорог" удалите переписку с чатом и все отправленые данные. Спасибо каждому за смелость. Запорожская область будет освобождена от оккупантов и коллаборантов. Силы обороны работают над этим. Приближаем деоккупацию вместе", - добавил он.

Напомним, захватчики планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области. Людей вывозят в Кирилловку и Бердянск.