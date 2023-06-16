На оккупированных территориях россияне задерживают зарплаты и столкнулись с дефицитом рабочей силы

На временно оккупированных территориях Донецкой области возник дефицит рабочей силы из-за массовой мобилизации мужчин на фронт. А водители в Мариуполе объявили забастовку из-за того, что им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях возник дефицит рабочих мужских рук.

В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей.

Как сообщают в ЦНС, самая плохая ситуация на ТОТ Донецкой области.

"Водители горводоканала оккупационной администрации в городе Мариуполь объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что в общем, ситуация на ТОТ Донбасса критическая.

"Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли с 20 до 45%", - подчеркнули в ЦНС.

Заметим, россияне перестали выплачивать зарплату работникам оккупационных администраций в Запорожской области. В РФ решили не платить средства из-за ситуации на фронте и контрнаступления ВСУ.