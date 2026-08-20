Главный закупщик Минобороны уходит с должности: успехи, провалы и скандалы Арсена Жумадилова

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов досрочно расторг контракт и покинет пост 31 августа 2026 года. Об этом он объявил 20 августа на пресс-конференции в Киеве, сообщило Суспільне. Таким образом, его отставка уже не является предположением, хотя до конца месяца он будет продолжать руководить агентством. Кто будет исполнять обязанности директора после его ухода, пока не объявлено.

Он оставляет противоречивое управленческое наследие. При его участии появился DOT-Chain Defence, благодаря которому военные получили более 1,2 млн дронов и других средств. В то же время его работу сопровождали конфликт вокруг смены руководства АОЗ, кадровые споры, неформальная встреча с Тимуром Миндичем и вопросы просроченных поставок на 45,8 млрд грн.

Delo.ua разобралось, что Жумадилов изменил в системе оборонных закупок, какие результаты можно записать ему в актив, в чем его обвиняли критики и кто может возглавить АОЗ после 31 августа.

Кто такой Арсен Жумадилов

Арсен Жумадилов родился в 1985 году в Симферополе. Он крымский татарин, имеет магистерские степени по праву и политологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также по публичному управлению Лондонской школы экономики.

В 2019-2023 годах Жумадилов возглавлял государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". После начала полномасштабной войны мобилизовался и работал в командовании Медицинских сил ВСУ. В 2023 году стал руководителем вновь созданного Государственного оператора тыла (ДОТ), который взял на себя закупки продуктов, горючего и вещевого имущества для армии.

В марте 2025 года Жумадилова назначили директором АОЗ. С 1 января 2026 года Агентство оборонных закупок и ДОТ объединили в один институт под его руководством. В апреле 2026 года президент наградил Жумадилова орденом "За заслуги" III степени.

Что такое АОЗ и за что оно отвечает

Агентство оборонных закупок (АОЗ) было создано в 2022 году, чтобы отделить непосредственную закупку оружия от Минобороны. Генеральный штаб определяет, что и в каких объемах требуется войску, министерство формирует политику и выделяет финансирование, а АОЗ ищет поставщиков, заключает контракты, производит оплату и контролирует выполнение заказов.

До 2026 года АОЗ покупала преимущественно оружие, боеприпасы, технику и беспилотники, тогда как ДОТ отвечал за тыловое довольствие. После объединения одно агентство закупает всю номенклатуру — от артиллерийских снарядов до продуктов питания.

Такое объединение создало единую точку ответственности, но в то же время сосредоточило в одном учреждении почти весь закупочный контур Минобороны. Еще до слияния Общественный антикоррупционный совет предупреждала о рисках концентрации полномочий и сочетании открытых тыловых тендеров с преимущественно закрытыми закупками оружия.

Как работает DOT-Chain

DOT-Chain — это не одна программа, а цифровая экосистема поставки. DOT-Chain Food управляет заявками на продукты, накладными, проверками и оплатой. DOT-Chain Arsenal оцифровывает централизованные поставки через Командование Сил логистики. Самым известным ее элементом стал маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Его работа начинается с того, что военному подразделению выделяют бюджетный предел. АОЗ предварительно проверяет производителей, заключает с ними базовые контракты и добавляет кодифицированные товары в защищенный каталог.

После этого уполномоченный представитель бригады самостоятельно выбирает нужную модель дрона, средство РЭБ, наземный робот или боеприпас. АОЗ оформляет юридическую и финансовую часть заказа, производитель доставляет продукцию непосредственно подразделению, а военные подтверждают ее получение в системе.

"По сути, это работает как онлайн-магазин, где военный открыл каталог, выбрал нужную модель, добавил в "корзину" и получил заказанные средства", — объяснял Жумадилов.

За первый год через DOT-Chain Defence, по данным Минобороны, поставили более 1,2 млн дронов и других средств на 69,2 млрд грн. Количество подключенных боевых подразделений возросло с 12 до 486, каталог — до 1181 позиции от 300 производителей. Средняя доставка продукции со склада сократилась до 9 дней.

Что можно записать Жумаделову в успехи

Первым заметным результатом стало создание ДОТ практически с нуля. За первый год агентство заключило 719 договоров на 74,6 млрд грн. Минобороны оценило экономию от конкурентных закупок в 16,3 млрд грн. Это расчетная тендерная экономия, а не независимая оценка всей реформы, но она показывает масштаб работы новой структуры.

DOT-Chain Food сократил цикл пищевого обеспечения примерно в четыре раза, а DOT-Chain Defence перенес право выбора быстросменной техники ближе к фронту. Вместо заказа дронов на месяцы вперед через централизованный перечень бригады получили возможность выбирать модели в соответствии с актуальной ситуацией на своем участке.

За первое полугодие 2026 года АОЗ заключила контракты на беспилотники на 333,6 млрд грн, что вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это объем контрактования, а не уже поставленной техники.

Еще одним результатом стало расширение конкурентных процедур. Во время крупнейшей в истории АОЗ закупки дальнобойных 155-мм снарядов заказ распределили между шестью поставщиками, а цена снизилась более чем на 16%. По данным Минобороны, это позволило дополнительно заказать десятки тысяч боеприпасов.

В то же время, эти показатели являются результатом работы всего агентства, Минобороны, Генштаба и украинских производителей. Приписывать их исключительно лично Жумадилову было бы преувеличением.

Где система не сработала

Скорость DOT-Chain не гарантирует самую низкую цену. Бригады часто продолжают заказывать продукцию знакомых крупных брендов и с неохотой переходят к меньшим производителям.

"Сегодня рынок почти совершенен, но именно в ценообразовании пока есть недостатки", — признавал Жумадилов.

Из-за недостаточной ценовой конкуренции Минобороны отказалось от предыдущей цели перевести 70% FPV-дронов в DOT-Chain. Более половины беспилотников и дальше планируют закупать централизованно, в частности из-за конкурентных тендеров.

Другая проблема — большое количество моделей. Она дает военным выбор, но создает "зоопарк технологий": разные запчасти, системы управления, обучающие программы и стандарты обслуживания. Это усложняет масштабирование лучших изделий и увеличивает нагрузку на логистику.

Скандал со сменой Безруковой и увольнением Сытника

Жумадилов пришел в АОЗ в разгар крупнейшего управленческого конфликта в истории агентства. В январе 2025 года Наблюдательный совет единогласно решил продлить контракт с Мариной Безруковой еще на год. Однако Минобороны не согласовало это решение, а тогдашний министр Рустем Умеров объявил о смене руководителя.

После этого Жумадилов согласился временно возглавить АОЗ. Безрукова настаивала, что решение противоречит законодательству и подрывает независимость Наблюдательного совета. Сам Жумадилов заявлял, что берет на себя ответственность за закупку оружия в сложный для агентства период. Позиции обеих сторон Delo.ua приводило в январе 2025 года.

В течение следующих дней данные о руководителе АОЗ в государственном реестре изменялись несколько раз. Конфликт частично заблокировал работу агентства: по словам Безруковой, без подписи оставалось 628 документов, из них 20 срочных.

Формально решение о непродлении контракта с Безруковой принял Умеров. Жумадилов не был его автором, но согласился возглавить агентство и стал одним из центральных участников конфликта. На постоянной основе он назначен директором АОЗ в марте 2025 года.

В апреле того же года Жумадилов сократил должность своего заместителя Артема Сытника, бывшего директора НАБУ. Центр противодействия коррупции заявил, что вместе с Сытником ликвидировали систему взаимного контроля над проработкой коммерческих предложений. АОЗ опровергла эти обвинения, назвав увольнение частью реорганизации, и сообщила о создании новых контрольных процедур.

Независимую оценку того, усилила ли реорганизация контроль или, наоборот, сделала принятие решений более ручным, не обнародовали.

Более 45 млрд грн просроченных поставок

Серьезнейшая претензия к работе АОЗ касается контрактной дисциплины. По состоянию на 1 января 2026 года просроченная дебиторская задолженность агентства составила 45,8 млрд грн. Речь идет об авансах за продукцию, которую не поставили в определенный контрактом срок, а не об автоматически "потерянных" или "украденных" 45,8 млрд грн.

Критики обвиняли руководство АОЗ в занижении показателя, поскольку ранее Жумадилов называл сумму 18 млрд грн. Агентство объяснила разницу датой среза: на 31 декабря просрочка составила 18 млрд грн, но срок выполнения большой группы контрактов истекал именно в этот день. Поэтому 1 января в категорию просроченных автоматически перешли еще 27,8 млрд грн.

По данным АОЗ, более 20,1 млрд грн приходилось на два украинских завода, производства которых летом 2025 года повредила Россия. К июню 2026 года они поставили законтрактованную продукцию. Общую просроченную задолженность к концу второго квартала сократили до 14,6 млрд грн.

В то же время по четырем поставщикам и контрактам на 11,2 млрд грн, заключенным еще в 2024 году, продолжались судебные процессы. Следовательно, 45,8 млрд грн нельзя называть окончательной потерей бюджета, но сам масштаб просрочок и запоздалое раскрытие полной цифры оставляют вопросы контроля контрактов и прозрачности агентства.

Ужин у Миндича и контракт на бронежилеты

Отдельный репутационный скандал возник после обнародования информации о встрече Жумадилова, Умерова и бизнесмена Тимура Миндича в марте 2025 года.

Жумадилов подтвердил на заседании парламентской ВСК, что во время ужина Миндич спросил его о контракте ДОТ с компанией "Миликон ЮА" на поставку бронежилетов. По словам руководителя АОЗ, он ответил, что товар примут и оплатят только при прохождении контроля качества.

Бронежилеты дважды не прошли испытания. Их не приняли, бюджетных средств компания не получила, а суд впоследствии взыскал с поставщика 98,1 млн грн штрафных санкций.

Публичных данных о подозрении Жумадилова или доказанном вмешательстве в контракт нет. Проблема этого эпизода заключается в другом — именно обсуждение государственной закупки с неформально заинтересованным бизнесменом вне официальных процедур создает очевидный конфликт с принципами независимости агентства.

Кто заменит Жумадилова

Арсен Жумадилов будет продолжать руководить АОЗ до 31 августа. Имя временного или постоянного преемника на 20 августа не объявлено, конкурс на должность директора также не стартовал.

По обнародованному уставу АОЗ, после прекращения полномочий директора Наблюдательный совет должен согласовать с Минобороны кандидатуру исполняющего обязанности. Постоянный руководитель должен быть выбран по результатам конкурса.

В настоящее время в Наблюдательном совете заполнены четыре из пяти мест, поэтому он остается правомочным принимать кадровые решения. В то же время, сроки конкурса, перечень кандидатов и дата назначения нового директора не обнародованы.

Андрей Созанский, в 2025 году временно возглавивший ДОТ после перехода Жумадилова в АОЗ, потенциальным преемником официально не назывался. Поэтому к отдельному решению наблюдательного совета любая фамилия будет только предположением.