Скандал набирает обороты: Минобороны обжалует смену руководителя АОЗ в госреестре, оборонные контракты срываются

Министерство юстиции Украины получило жалобу от Министерства обороны Украины о нарушении требований законодательства и устава ГП "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) из-за смены руководителя из Арсена Жумадилова обратно на Марину Безрукову.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

Минобороны пожаловалось в Минюст из-за смены руководителя АОЗ в госреестре

Отмечается, что заявление поступило 30 января в Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте.

Минобороны настаивает, что 29 января частным нотариусом незаконно было внесено изменение в сведения о руководителе АОЗ — по временному исполняющему обязанности Арсену Жумадилову на Марину Безрукову, которую глава оборонного ведомства Рустем Умеров отстранил от должности на время служебного расследования.

"Министерство обороны Украины как уполномоченный орган управления предприятием считает, что решение о смене руководителя было принято с нарушением требований законодательства и устава предприятия ", — отмечается в сообщении Минюста.

В ведомстве подчеркнули, что рассмотрят жалобу согласно установленной законодательством процедуре.

В АОЗ заявили, что полномочия Безруковой не прекращались

В Агентстве оборонных закупок заявили, что Марина Безрукова является действующим директором АОЗ с 1 февраля 2024 года и эти полномочия не прекращались.

"Марина Безрукова является действующим директором Агентства оборонных закупок с 1 февраля 2024 года. Эти полномочия не прекращались и были продлены дополнительным соглашением, подписанным председателем Наблюдательного совета АОЗ 23 января 2024 года", – говорится в сообщении.

В Агентстве оборонных закупок добавили, что в связи с этим государственному регистратору подали необходимые документы, и данные в Едином государственном реестре соответствовали фактическим обстоятельствам.

Некому подписывать документы

Марина Безрукова рассказала в комментарии "Радио Свобода", что в АОЗ "на росписи висит" 628 документов, из которых 20 — срочные, но подписать их некому.

По ее словам, подписать документы она не может, поскольку отстранена, а руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов, которого министр обороны Рустем Умеров назначил временно исполнять обязанности руководителя АОЗ, "на работе не появляется".

Безрукова также заявила, что Рустем Умеров не отвечает на ее звонки. В то же время она подчеркнула, что "готова к коммуникации ради деэскалации".

Оборонные закупки на паузе

Тем временем более 80 предприятий ОПК, которые обеспечивают более 30% потребностей ВСУ, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты из-за ситуации в АОЗ.

"Несмотря на выделение Министерством финансов еще 3 января 2025 года 19 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта. Это ставит под угрозу своевременную поставку критически важных боеприпасов и техники для Сил обороны Украины", — говорится в обращении Национальной ассоциации промышленности Украины (NAUDI) к президенту Владимиру Зеленскому.

В ней отмечается, что такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность, а последние события фактически парализовали работу АОЗ, что чревато срывом поставок вооружения минимум на два месяца.

Против министра обороны Умерова возбудили уголовное производство

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции в отношении совершение преступления главой Минобороны Рустемом Умеровым по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением из-за скандала с назначением директора "Агентства оборонных закупок".

В свою очередь общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны призвал СНБО и политическое руководство государства "немедленно вмешаться" в ситуацию с директором Агентства оборонных закупок.

Также послы стран "Большой семерки" (G7) призвали как можно быстрее урегулировать конфликтную ситуацию вокруг назначения руководства Агентства оборонных закупок.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.