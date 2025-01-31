Скандал набирає обертів: Міноборони оскаржує зміну керівника АОЗ у держреєстрі, оборонні контракти зриваються

Міністерство юстиції України отримало скаргу від Міністерства оборони України щодо порушення вимог законодавства та статуту ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) через зміну керівника з Арсена Жумаділова назад на Марину Безрукову.

Про це повідомляється на сайті Мін’юсту.

Міноборони поскаржилось до Мін’юсту через зміну керівника АОЗ у держреєстрі

Зазначається, що заява надійшла 30 січня до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін’юсті.

Міноборони наполягає, що 29 січня приватним нотаріусом незаконно було внесено зміну до відомостей про керівника АОЗ — з тимчасового виконувача обов’язків Арсена Жумаділова на Марину Безрукову, яку очільник оборонного відомства Рустем Умєров відсторонив від посади на час службового розслідування.

"Міністерство оборони України як уповноважений орган управління підприємством вважає, що рішення про зміну керівника було прийнято з порушенням вимог законодавства та статуту підприємства", — наголошується у повідомленні Мін’юсту.

У відомстві наголосили, що розглянуть скаргу згідно з встановленою законодавством процедури.

В АОЗ заявили, що повноваження Безрукової не припинялися

В Агенції оборонних закупівель заявили, що Марина Безрукова є чинною директоркою АОЗ з 1 лютого 2024 року і ці повноваження не припинялися.

"Марина Безрукова є чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року. Ці повноваження не припинялися, і були подовжені додатковою угодою, підписаною головою Наглядової ради АОЗ 23 січня 2024 року", – йдеться в повідомленні.

В Агенції оборонних закупівель додали, що у зв'язку з цим державному реєстраторові подали необхідні документи, і дані в Єдиному державному реєстрі увідповіднили до фактичних обставин.

Немає кому підписувати документи

Марина Безрукова розповіла у коментарі "Радіо Свобода", що в АОЗ "на розписі висить" 628 документів, з яких 20 — термінові, але підписати їх немає кому.

За її словами, підписати документи вона не може, оскільки відсторонена, а керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов, якого міністр оборони Рустем Умєров призначив тимчасово виконувати обов’язки очільника АОЗ, "на роботі не з’являється".

Безрукова також заявила, що Рустем Умєров не відповідає на її дзвінки. Водночас вона наголосила, що "готова до комунікації заради деескалації".

Оборонні закупівлі на паузі

А тим часом понад 80 підприємств ОПК, які забезпечують більше 30% потреб ЗСУ, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти через ситуацію в АОЗ.

"Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, Агенція досі не профінансувала жодного контракту. Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил оборони України", - йдеться у зверненні Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) до президента Володимира Зеленського.

У ній наголошується, що така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість, а останні події фактично паралізували роботу АОЗ, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці.

Проти міністра оборони Умєрова розпочали кримінальне провадження

Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем через скандал з призначенням директора "Агенції оборонних закупівель".

Своєю чергою громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликала РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель.

Також посли країн "Великої сімки" (G7) закликали якнайшвидше врегулювати конфліктну ситуацію навколо призначення керівництва Агенції оборонних закупівель.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.