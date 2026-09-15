Действительно ли военным могут полностью списать кредиты: разбираемся, что предусматривает законопроект

Вечером 14 сентября в новостных лентах начала распространяться следующая новость: «Кредиты военнослужащих и их семей хотят полностью списать». Контекст был кратким: финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект №15458 в первом чтении, а списанные долги предлагают не облагать налогом и прекратить их принудительное взыскание. Dilo объясняет, как может работать этот механизм.

На самом деле Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел законопроект 10 сентября. В тот же день он рекомендовал парламенту принять его за основу. Тогда же был зарегистрирован проект соответствующего постановления. В официальной карточке законопроекта датой заседания комитета также указано 10 сентября. 11 сентября к карточке только добавили заключение комитета. Пока документ ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

100% долга списать можно. Но банк не обязан это делать

Тезис о «полном списании кредитов военных и их семей» создает гораздо более широкое впечатление, чем то, что действительно написано в законопроекте. Документ был зарегистрирован еще 30 июля. Цель инициативы состоит в том, чтобы создать механизм, позволяющий банкам и другим кредиторам добровольно прощать задолженность по потребительским кредитам отдельных категорий граждан.

Механизм должен работать так: члены семьи, наследники или их представители могут обратиться к кредитору с просьбой списать долг погибшего погибшего, умершего, пропавшего без вести, находится в плену или с которым потеряна связь. Такое право также есть у гражданских лиц, которые, к сожалению, из-за войны войны имеют подобную судьбу: пропали без вести или находятся в плену врага. Также обращаться с такой просьбой могут лица с инвалидностью в результате войны или их представители.

После этого кредитор может простить долг, но не обязан это делать. Законопроект позволяет списать как всю сумму задолженности, так и любую ее часть.

Это существенная разница. Даже после принятия закона не появится правило, согласно которому военный или его семья может просто подать заявление и кредит исчезнет автоматически.

Не совсем верно говорить и о списании «кредитов членов семей». В предложенной норме члены семьи и наследники сперва имеют право обратиться по долгу соответствующего военнослужащего или гражданского лица. То есть, законопроект не предусматривает общего списания собственных кредитов всех родственников военных.

Зачем тогда нужен новый закон?

Банк может простить долг и сейчас. Проблема в том, что это решение может иметь налоговые последствия.

Авторы законопроекта объясняют, что списанный кредит при определенных условиях может считаться доходом заемщика, то есть дополнительным благом. Налоговые расходы могут возникать и в самом банке. В итоге кредитор, даже если готов отрешиться от безнадежного долга, сталкивается с дополнительными издержками.

Масштаб проблемы уже достигает миллиардов. По данным, которые авторы законопроекта получили от опрошенных банков, на их балансах более 13,75 млрд грн долгов военнослужащих, ФЛП-военнослужащих и членов их семей. Важно уточнить, что это данные только опрошенных учреждений. Это не вся банковская система.

Законопроект должен убрать часть этих барьеров. Если кредитор простит долг по предложенному механизму, списанные тело кредита, проценты, комиссии и другие платежи не будут включаться в налогооблагаемый доход человека. Для банков также предлагают изменить правила налогообложения сделок с таким списанием.

Есть еще одно практическое изменение. Если задолженность уже взимается принудительно, после ее прощения предлагают завершить соответствующее исполнительное производство. Защищенные категории граждан должны быть освобождены от исполнительного сбора. Это касается, в частности, случаев, когда взыскание уже производится на основании решения суда.

Один банк может списать все, другой – ничего

Именно здесь начинается главная неопределенность этого законопроекта.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что документ не объясняет, по каким критериям банк должен решать списывать ли кредит. Также нет правил, определяющих размер списания, основания отказа, срок рассмотрения заявления или порядок повторного обращения.

Фактически законопроект оставляет это решение по усмотрению кредитора. Поэтому два заемщика в одинаковой ситуации теоретически могут получить разные результаты. Один банк простит 100% долга, другой простит только часть, а третий откажется от списания. Главное научно-экспертное управление считает, что подобная неопределенность создает риск неоднозначного применения закона.

К документу были и другие замечания. Министерство финансов предложенную редакцию не поддержало. Национальный банк не возразил против нее, но подал свои предложения. Тем не менее, финансовый комитет 10 сентября рекомендовал парламенту принять №15458 за основу.

Так что краткий ответ на вопрос, могут ли военным полностью списать кредиты, таков. Да, но не всем и не автоматически. Также неизвестно, какой конечный механизм этого списания будет работать. Сейчас это только законопроект. Верховная Рада еще не приняла его даже в первом чтении.