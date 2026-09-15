Чи справді військовим можуть повністю списати кредити: розбираємося, що передбачає законопроєкт

Увечері 14 вересня новинні стрічки почали поширювати таку новину: «Кредити військових та їхніх родин хочуть повністю списати». Контекст був коротким: фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №15458 за основу, а списані борги пропонують не оподатковувати і припиняти їх примусове стягнення. Dilo пояснює, як може працювати цей механізм.

Насправді, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув законопроєкт 10 вересня. Того ж дня він рекомендував парламенту прийняти його за основу. Тоді ж зареєстрували проєкт відповідної постанови. В офіційній картці законопроєкту датою засідання комітету також вказано 10 вересня. 11 вересня до картки лише додали висновок комітету. Наразі документ очікує розгляду у Верховній Раді.

100% боргу списати можна. Але банк не зобов'язаний це робити

Теза про «повне списання кредитів військових та їхніх сімей» створює набагато ширше враження, ніж те, що насправді написано у законопроєкті. Документ зареєстрували ще 30 липня. Мета ініціативи полягає в тому, щоб створити механізм, який дозволить банкам та іншим кредиторам добровільно пробачати заборгованість за споживчими кредитами окремих категорій громадян.

Механізм має працювати так: члени сім'ї, спадкоємці або їхні представники можуть звернутися до кредитора з проханням списати борг військовослужбовця, який загинув, помер, зник безвісти, перебуває в полоні або з яким втрачено зв'язок. Таке право також є у цивільних осіб, які, на жаль, через війну, мають подібну долю: зникли безвісти або перебувають у полоні ворога. Також звертатися з таким проханням можуть особи з інвалідністю внаслідок війни або їхні представники.

Після цього кредитор може пробачити борг, але не зобов'язаний це робити. Законопроєкт дозволяє списати як усю суму заборгованості, так і будь-яку її частину.

Це суттєва різниця. Навіть після прийняття закону не з'явиться правило, за яким військовий або його родина може просто подати заяву, й кредит зникне автоматично.

Не зовсім правильно говорити і про списання «кредитів членів сімей». У запропонованій нормі члени сім'ї та спадкоємці спершу мають право звернутися щодо боргу відповідного військовослужбовця або цивільної особи. Тобто законопроєкт не передбачає загального списання власних кредитів усіх родичів військових.

Навіщо тоді потрібен новий закон?

Банк може пробачити борг і зараз. Проблема в тому, що це рішення може мати податкові наслідки.

Автори законопроєкту пояснюють, що списаний кредит за певних умов може вважатися доходом позичальника, тобто додатковим благом. Податкові витрати можуть виникати і в самому банку. У результаті кредитор, навіть якщо готовий відмовитися від безнадійного боргу, стикається з додатковими витратами.

Масштаб проблеми вже сягає мільярдів. За даними, які автори законопроєкту отримали від опитаних банків, на їхніх балансах є понад 13,75 млрд грн боргів військовослужбовців, ФОП-військовослужбовців та членів їхніх родин. Важливо уточнити, що це дані лише опитаних установ. Це не вся банківська система.

Законопроєкт має прибрати частину цих бар'єрів. Якщо кредитор пробачить борг за запропонованим механізмом, списані тіло кредиту, проценти, комісії та інші платежі не включатимуться до оподатковуваного доходу людини. Для банків також пропонують змінити правила оподаткування операцій із таким списанням.

Є ще одна практична зміна. Якщо заборгованість уже стягують примусово, після її прощення пропонують завершити відповідне виконавче провадження. Захищені категорії громадян також мають бути звільнені від виконавчого збору. Це стосується, зокрема, випадків, коли стягнення вже відбувається на підставі рішення суду.

Один банк може списати все, інший — нічого

Саме тут починається головна невизначеність цього законопроєкту.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради зазначило, що документ не пояснює, за якими критеріями банк має вирішувати, чи списувати кредит. Також немає правил, які визначають розмір списання, підстави для відмови, строк розгляду заяви або порядок повторного звернення.

Фактично законопроєкт залишає це рішення на розсуд кредитора. Тому два позичальники в однаковій ситуації теоретично можуть отримати різні результати. Один банк пробачить 100% боргу, інший пробачить лише частину, а третій відмовиться від списання. Головне науково-експертне управління вважає, що така невизначеність створює ризик неоднозначного застосування закону.

До документа були й інші зауваження. Міністерство фінансів запропоновану редакцію не підтримало. Національний банк не заперечив проти неї, але подав свої пропозиції. Попри це, фінансовий комітет 10 вересня рекомендував парламенту ухвалити №15458 за основу.

Тож коротка відповідь на запитання, чи можуть військовим повністю списати кредити, така. Так, але не всім і не автоматично. Також невідомо, який кінцевий механізм цього списання буде працювати. Зараз це лише законопроєкт. Верховна Рада ще не ухвалила його навіть у першому читанні.