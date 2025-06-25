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До кінця року в регіонах побудують ще 144 укриття для школярів: скільки грошей виділив уряд

Денис Шмигаль
В Україні збудують ще 144 укриття у школах. / Урядовий портал

25 червня під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації проектів зі спорудження укриттів у закладах загальної середньої освіти. У 100 громадах 22 областей заплановано реалізацію 144 проектів. На ці цілі регіони отримали від держави субвенцію обсягом 6,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.

"Безпечність освітнього процесу — ключова умова для навчання дітей і важливий фактор для повернення українських родин з-за кордону. Саме тому розбудова надійної інфраструктури захисту у школах залишається одним із пріоритетів уряду", — підкреслив Денис Шмигаль.

Він очікує, що всі виділені кошти набудівництво укриттів у школах будуть ефективно використані й об’єкти будуть завершені до кінця року. Це питання знаходиться на контролі профільних міністерств. Уряд, у свою чергу, буде ретельно координувати процес з ОВА.

Крім того, під час наради Шмигаль доручив активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дошкільних закладах освіти.

"Продовжуємо працювати над створенням безпечного, доступного й якісного освітнього середовища по всій Україні", — підкреслив прем’єр.

Нагадаємо, Кабмін виділив понад мільярд гривень на будівництво укриттів у школах Дніпропетровської області, щоб забезпечити безпеку учнів у навчальних закладах. Нові захисні споруди зводять за рахунок державних субвенцій, а завершення першого об’єкта планують до початку навчального року.

Автор:
Тетяна Ковальчук