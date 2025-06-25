До конца года в регионах построят еще 144 укрытия для школьников: сколько денег выделило правительство

25 июня под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось совещание по реализации проектов по строительству укрытий в заведениях общего среднего образования. В 100 общинах 22 областей запланирована реализация 144 проектов. На эти цели регионы получили от государства субвенцию в размере 6,2 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу департамента коммуникаций секретариата Кабмина.

"Безопасность образовательного процесса — ключевое условие для обучения детей и важный фактор для возвращения украинских семей из-за рубежа. Именно поэтому развитие надежной инфраструктуры защиты в школах остается одним из приоритетов правительства", — подчеркнул Денис Шмигаль.

Он ожидает, что все выделенные средства на строительство укрытий в школах будут эффективно использованы и объекты будут завершены до конца года. Этот вопрос находится на контроле профильных министерств. Правительство, в свою очередь, будет тщательно координировать процесс с ОВА.

Кроме того, во время совещания Шмигаль поручил активизировать работу по строительству укрытий в дошкольных учебных заведениях.

"Продолжаем работать над созданием безопасной, доступной и качественной образовательной среды по всей Украине", — подчеркнул премьер.

Напомним, Кабмин выделил более миллиарда гривен на строительство укрытий в школах Днепропетровской области, чтобы обеспечить безопасность учеников в учебных заведениях. Новые защитные сооружения строят за счет государственных субвенций, а завершение первого объекта планируют к началу учебного года.