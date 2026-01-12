В 2026 году школы получат 5 млрд грн на обустройство укрытий: прием заявок уже стартовал

Вопрос безопасности в образовательных учреждениях остается приоритетом номер один. Государство выделяет 5 млрд. грн. на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования (ЗЗСО). Процесс распределения средств уже начался: с 12 по 22 января (до 18:00) учредители школ могут подать заявки на получение государственной субвенции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Кто может претендовать на денежные средства?

Субвенция направлена на заведения, готовые работать в очном или смешанном форматах. Получить финансирование могут:

военные и военно-спортивные лицеи (у них безусловный первый приоритет);

специальные учебные заведения; школы, где обучается более 200 учащихся;

единственные заведения в общине, работающие очно или смешано.

Критерии и уровни безопасности

Распределение финансов будет происходить открыто в соответствии с уровнем угрозы в регионах. Наибольшую долю средств (40%) направят в зоны с высоким риском, 35% получат общины с высоким риском, а 25% — территории с умеренным и удовлетворительным уровнем безопасности.

Главные требования к заведениям

Чтобы заявка была одобрена, учебные заведения должны соответствовать строгим критериям:

предпочтение отдается школам, где на очном обучении находится от 10% до 90% учащихся (или тем, кто планирует выйти с дистанционки);

обязательно наличие экспертизы. Важно: сметная часть проекта должна быть зарегистрирована в ЕГЭСБ не ранее 15 августа 2025;

отсутствие повреждений, вызванных войной, или их устранение уже продолжается или не требует строительных работ;

отсутствие укрытий (кроме простейших) или потребность в капитальной реконструкции имеющихся;

возможность реализации в течение нескольких лет с указанием суммы на текущий год в заявке.

Что будут финансировать в первую очередь?

Кроме военных лицеев государство в первую очередь поддержит "переходные" объекты. Это проекты, финансировавшиеся в 2023-2025 годах и имеющие уровень готовности не менее 60%, при условии, что они не нуждаются в дополнительных средствах из госбюджета сверх первоначальной сметы. Объекты с меньшей готовностью подаются на общих условиях.

Реализация проекта может быть рассчитана на несколько лет, но сумма на текущий 2026 год должна быть четко указана в заявке.

Напомним, к концу 2025 года в Киеве планировали завершить строительство еще 7 укрытий нового поколения в школах и детсадах. На строительство укрытий с учебными пространствами для учебных заведений в этом году было предусмотрено 2,8 млрд грн.