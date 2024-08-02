448 обстрелов Запорожской области, поврежден детский сад в Николаевской области: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки и ночь 2 августа российские захватчики продолжали обстреливать территорию Украины и бить по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. В результате обстрела на Сумщине и Херсонщине пострадали люди.

В Николаевской области поврежден детский сад

Вчера, 1 августа враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины, сообщил председатель области Виталий Ким.

Четыре раза враг атаковал Куцурубскую общину ударными дронами, в том числе FPV. В результате одного из обстрелов в с. Парутино поврежден неработающий детский сад. В результате другого обстрела в с. Днепровское возник пожар хозяйственного здания и сухой травы, оперативно ликвидированный пожарными.

Вечером, 1 августа район подвергся ракетной атаке. В результате произошло возгорание сухой травы на территории объекта инфраструктуры. Пострадавших нет.

По Запорожской области россияне ударили 448 раз

В течение суток оккупанты 448 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 17 населённых пунктов, сообщили в ОВА.

Враг нанес 5 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам и Малиновке. 244 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Гуляйпольское. 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку и Роботино.

194 артобстрела нанесены по территории Плавней, Малых Щербаков, Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Преображенки, Омельника и Мирного. Поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

На Харьковщине поврежден дом

В Купянском районе в селе Глушковка были обстрелы по открытой территории. В результате обстрела из РСЗО горела сухая трава, площадь пожара – 2 га, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Купянске в результате минометных обстрелов повреждены частный дом, крыша и окна.

В Херсонской области враг ранил трех человек

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Милово, Тягинка, Львов, Михайловка, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Садовое, Дорожное, Качкаровка, Гавриловка, Громадное, Зеленовка, Антоновка, Приднепровское, Козимик, Мики, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 19 частных домов. Также поврежден газопровод, хозяйственное сооружение, станция техобслуживания, гараж и частные автомобили. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Враг не прекращал атаки на Никопольщину

Россияне обстреливали Никопольский район артиллерией и дронами-камикадзе. Страдали Никополь и Марганецкая община, сообщили в ОВА.

Повреждены частный дом и 3 хозяйственные постройки. Какие разрушения нанесли утренние удары, еще уточняется. Погибших и пострадавших нет.

Россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 515 человек, в том числе 55 детей, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богоявлении Угледарской общины ранен человек.

Покровский район. В Курахово повреждено 12 многоэтажек, в Волченке – частный дом. В Селидово ранен человек, повреждены 6 частных домов и линия электропередач. В Новогродовке повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома и админздание. Обстреляны Гродовка и Малиновка.

Краматорский район. В Лимане повреждены 2 дома, в Ставках — 4. В Иванополье Константиновской общины ранены человек, повреждены 3 дома и линия электропередач. В Ильиновке повреждены 3 объекта, в Берестке — 8.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение. В Торецке поврежден дом. В Северске разрушено админздание, в Серебрянке поврежден дом.

На Сумщине было 4 взрыва

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелы подверглись Юнаковской, Белопольской и Эсманьской общинам, сообщили в ОВА.

Эсманьская община: с территории РФ совершена атака FPV дронами (1 взрыв). В результате обстрела получило ранение одно гражданское лицо. Юношеская община: зафиксирована атака БПЛА сброса ВОГ (2 взрыва). Белопольская община: 1 мину сбросили россияне на территорию общины.