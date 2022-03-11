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ВСУ освободили от оккупантов 5 населенных пунктов на Черниговщине
Силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили 5 населенных пунктов от российских военных.
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
"Подразделения РФ не могут в полном объеме вести боевые деяния. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме освобожденных 5 населенных пунктов украинцы захватили два бронетранспортера армии РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", — сообщили в ВСУ.
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