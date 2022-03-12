Українські військові відбили на Чернігівщині у загарбників два населені пункти

Українські захисники з підрозділів оперативного командування "Північ", попри запеклі бої, що тривають на Чернігівщині, звільнили ще два населених пункти, повідомляють в Оперативному командуванні "Північ". Втім, про які саме пункти йдеться, не уточнюється.

Наші збройні сили при цьому не дали окупанту можливості встановити понтонну переправу та стримали наміри ворога з просування в бік Києва.

"Як результат – маємо в трофеях техніки ворога більше 10-ти одиниць. Армія Російської Федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти Кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно сили опору, що діють на Чернігівщині, звільнили 5 населених пунктів від російських військових. Підрозділи РФ втратили можливість у повному обсязі вести бойові дії. З'явилася паніка серед офіцерського складу, кинутого вищим військово-політичним командуванням.