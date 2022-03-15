Под Черниговом уничтожили российскую реактивную систему залпового огня: обстреливала жилые кварталы

Украинская артиллерия уничтожила реактивную систему залпового огня российских оккупантов, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Защитниками Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы. Теперь на этом месте будет клумба", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что ситуация в зоне ответственности их подразделений по состоянию на утро 15 марта остается контролируемой.