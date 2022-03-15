Під Черніговом знищили російську реактивну систему залпового вогню: обстрілювала житлові квартали

Українська артилерія знищила реактивну систему залпового вогню російських окупантів, що обстрілювала житлові квартали Чернігова.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Захисниками Чернігова було виявлено батарею РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста. Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнула їхні плани. Тепер на цьому місці буде клумба", — йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що ситуація у зоні відповідальності їхніх підрозділів станом на ранок 15 березня залишається контрольованою.