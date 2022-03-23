У Чернігові окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну

У Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

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Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

Інформація також підтверджена головою обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом.

Повідомляється, що на міст скинули авіабомби, один із прольотів упав.

Зазначається, що саме цим мостом з Чернігова рухалися евакуаційні рейси і поставлялася гуманітарна допомога до міста.

Вже кілька тижнів у Чернігові точаться бої, російські війська постійно обстрілюють місто. У Чернігові немає електрики та майже немає зв'язку, є проблеми з доставкою та зберіганням продуктів.

Армія РФ регулярно обстрілювала Чернігів із реактивних систем залпового вогню, але нещодавно ЗСУ вдалося знищити одну з батарей РСЗВ.

Українські захисники з підрозділів оперативного командування "Північ", незважаючи на запеклі бої, що продовжуються на Чернігівщині, не тільки вдало тримають оборону, а й звільняють населені пункти.