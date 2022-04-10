В Курской области РФ, граничащей с Сумской областью, вводят "желтый уровень террористической угрозы"

Губернатор Курской области РФ заявил об опасениях проблем на ее территории из-за войны, поэтому в области ввели "желтый уровень террористической угрозы".

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10 апреля губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил о том, что в Курской области ввели "желтый уровень террористической угрозы". Этот шаг он объяснил возможными "провокациями со стороны украинских националистов".

"Желтый уровень" – это второй из трех. Последний – красный – критический. Поэтому на территории области будут установлены пункты наблюдения с военными и полицией, а в населенных пунктах – усилено патрулирование.

9 апреля Роман Старовойт обвинил украинские войска в "обстреле из минометов пограничного поста в регионе". Это оказалось дезинформацией.

Напомним, что 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты. Это уже не первый случай, когда губернатор Гладков пытается обвинить Украину в ЧП в Белогородской области. Ранее он утверждал, что в одной из деревень произошел взрыв из-за снаряда, который якобы прилетел с территории Украины.